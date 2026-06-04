A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası'nda mücadele edecek futbolcuların forma numaraları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 'Bizim Çocuklar'ın sahaya çıkacağı numaraları kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda kullanacağı forma numaraları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncularımızın sırt numaraları belli oldu' ifadelerine yer verildi.

'Bizim Çocuklar'ın turnuva boyunca giyeceği forma numaraları futbolseverlerle paylaşılırken, milli takım taraftarları da oyuncuların tercih ettiği numaraları yakından takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürürken, açıklanan forma numaraları da turnuva öncesi heyecanı artırdı.