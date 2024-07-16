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Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek atölyelerde; Gölcük Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından sanat dalları hakkında geniş bilgiler verilecek olan etkinlikte, gençler uygulama yaparak kendi sanat eserlerini üretme şansı yakalayacaklar.

14.30-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte 13-18 yaş arasındaki gençler; dekoratif süs eşyası yapımı, bileklik, makrome, kilim dokuma ve keçe atölyelerinde sanat dallarını öğrenerek yeteneklerini geliştirecekler.

Gölcük Belediyesi yaz kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gençlerin geleneksel sanatlardaki yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 Temmuz Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek "Kültürümü Tanıyorum Eğlenerek Öğreniyorum" etkinlikleri, gençlere birçok sanat dalı ile tanışma fırsatı sunacak.