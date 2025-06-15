Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu’ndaki özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kuş evleri, Sakarya’nın beş farklı ilçesindeki okullarda ağaçlara yerleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kuş evleri, Sakarya’nın beş farklı ilçesindeki okullara teslim edildi. Sevgiyle hazırlanan küçük evler, doğaya renk kattı ve dayanışma için güzel bir örnek oldu.

Etkinlik kapsamında kuş evleriGeyve Anaokulu (Geyve), Anakucağı Anaokulu (Pamukova), Seyfettin Selim Anadolu Lisesi Özel Eğitim Okulu (Kaynarca), Konuklu Ortaöğretim Okulu (Ferizli) ve Halime Çavuş Anaokulu’na (Söğütlü) ulaştırıldı. Her biri öğrencilerin el becerisiyle, sabırla ve büyük bir sevgiyle hazırlanan kuş evleri, gökyüzündeki can dostlarınayuva oldu.

Öğretmenlerin rehberliğinde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı teşvik edilirken,aynı zamanda hayvan sevgisi aşılandı.