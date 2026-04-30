Blok3, kariyerinin en büyük konseri için gün sayıyor. Sanatçı, 28 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek 'La Catedral' konseriyle binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dev konser öncesi yayınlanan yüksek prodüksiyonlu teaser, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Blok3'ün paylaşımında, Diego Maradona'nın Pablo Escobar'ın 'La Catedral'inde yaşadığına dair anlattığı anıya yapılan gönderme izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Tanıtım videosunda futbol dünyasının efsane isimleri Felipe Melo, İbrahim Yattara, Pascal Nouma ve Mehmet Aurelio'nun rol alması da dikkat çekti.

Kısa sürede milyonlarca beğeni alan video, konserin iddialı sahne şovlarının da ilk sinyallerini verdi. Konsere bir aydan az süre kalmasına rağmen biletlerin büyük bölümü şimdiden tükendi. 'La Catedral' konserinin, prodüksiyonu ve sahne tasarımıyla 2026'nın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

https://www.youtube.com/shorts/ln2N8FxcFUM?feature=share