Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Gökdere Millet Bahçesi, şehrin yoğun yaşamından kaçmak isteyen aileler ve çocuklar için ideal bir alan olarak biliniyor. Ancak son zamanlarda çocuk oyun alanlarında yaşanan güvenlik sorunları, ebeveynler arasında ciddi endişelere yol açtı.BURSA (İGFA) - Millet Bahçesi içerisindeki çocuk oyun alanında yer alan halat çekme aleti, en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Halatın, bağlı olduğu tahtadan geçemeyecek şekilde parçalanmış olması, bu oyuncağı kullanan çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu durumda çocuklar, oyun sırasında halatın kopması veya dengesiz hareket etmesi nedeniyle ciddi yaralanma riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle düşmeler, halatın vücutlarına zarar vermesi gibi durumlar, ebeveynlerin en büyük korkuları arasında.

METAL KAYDIRAKLAR ISI TEHLİKESİ YARATIYOR

Gökdere Millet Bahçesi'ndeki bir diğer önemli sorun ise metalden yapılmış kaydıraklar. Özellikle yaz aylarında, güneş altında uzun süre kalan metal kaydıraklar aşırı derecede ısınıyor. Çocuklar kaydıraktan kayarken, bu ısınan metal yüzeyle temas etmeleri, ciddi yanık risklerini barındırıyor. Çocukların hassas ciltlerinde bu sıcaklık, kaymalar sırasında sıyrıklara, hatta ciddi yanıklara neden olabiliyor.

Bu tür durumlar, sadece çocukların fiziksel sağlığı için değil, aynı zamanda parkın genel güvenliği için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ebeveynler, bu tür sorunların yetkililer tarafından hızla ele alınmasını ve park alanlarında daha güvenli oyun ekipmanlarının kullanılmasını talep ediyor.