Giresunspor'da uzun süredir konuşulan Genel Kurul 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi. Seçimin ardından başkan Emin Eltuğral'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda yönetim kurulu için görev dağılımı yapıldı.

Yönetime değişik alanlardan yeni isimlerin girmesi dikkat çekti. ABD'de iş insanı olan Şükrü Akkaya ve bir zamanlar Yağlıdere Belediye Başkanlığı görevini de yapan yine ABD'deki iş ansanlarından Şevket Kaya'da Giresun Spor yönetiminde yer aldı. Yine dikkat çeken bir isim ise Avukat Ahu Karaibrahimoğlu...

Giresunspor'da yeni yönetim kurulu şu şekilde:

"Emin Eltuğral: Başkan

Halil Demirtaş: 2.Başkan

İbrahim Güler: Genel Sekreter

Cihan Demir: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Futbol Şube Sorumlusu

Erol Soydan: Başkan Vekili - Proje Kaynak Geliştirme

Şükrü Akkaya: Başkan Yardımcısı - Yurt Dışı İlişkiler Sorumlusu

Şevket Kaya: Başkan Yardımcısı

Ahu Karaibrahimoğlu: As Başkan - Basın Sözcüsü

Hakan Demiral: As Başkan - Taraftar ve Stadyum Güvenliği Sorumlusu

Mustafa Uzun: As Başkan - Amatör Branşlar ve Alt Yapı Sorumlusu

Muhammet Dinç: Başkan Vekili - Futbol Şube Sorumlusu

Osman Topal: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Tesis Sorumlusu

Tuncer Çimenli: As Başkan - Hukuk ve Tff Sorumlusu

Fatih Sakal: As Başkan - Muhasip Üye - Store Sorumlusu

Önder Söğünmez: Yönetim Kurulu Üyesi - STK ve Stadyum Sorumlusu

Ali Yalsız: Yönetim Kurulu Üyesi - STK Sorumlusu"