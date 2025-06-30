Türk basketbolunun köklü temsilcilerinden TOFAŞ Spor Kulübü'nün, yeni sezon basketbol altyapı seçme sonuçları belli oldu.BURSA (İGFA) - 21 Haziran’da Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmelere, 2011-2015 doğumlu yaklaşık 400 basketbolcu adayı katıldı. Büyük ilgi gören seçmeler, altyapı teknik koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörlerin gözetiminde gerçekleşti.

SEÇİLEN ADAYLAR ANTRENMANLARA DAVET EDİLECEK

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Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan oyuncular, yaş gruplarına uygun takımlarda antrenmanlara davet edilerek ikinci aşama değerlendirmeye tabi tutulacak. Antrenman süreci ağustos ayında başlayacak ve detaylı bilgiler, adayların başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden duyurulacak.

Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörler eşliğinde yürütülen değerlendirme sonunda, başarılı bulunan adaylar yaş gruplarına göre TOFAŞ altyapı antrenmanlarına davet edilecek.

Ağustos ayında başlayacak saha antrenmanlarının detayları, başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden adaylara bildirilecek. Sporcular, bu antrenman sürecinde yapılacak ikinci değerlendirme sonucunda altyapıya katılma hakkı kazanacak.

ADI SOYADI

DOĞUM YILI

Muhammet Berkay Şen

2011
Mustafa Çınar Çelebi

2011
Eren Çaltı

2012
Efe Şentürk

2012
Ozan Öztürk

2012
İsmail Kaan Kavaklı

2012
Enes Gül

2012
Yiğit Sıraç Metin

2013
Arda Balbulan

2013
Mert Akın

2013
Poyraz Çalışkan

2013
Uzay Altınbilek

2013
Arif Yaman Ağaoğlu

2013
Alp Saatcı

2014
Berk Saatcı

2014
Eray Toprak Can

2014
Yavuz Selim Aytaç

2014
Ali İbrahim Serinel

2014
Emir Yaman Yalman

2014
Yağız Beyazıt

2014
Tunga Akay Koç

2014
Fahir Arda Zorba

2014
Caner Güven

2014
Muhammet Efe Sarı

2014
Çağan Yılmaz

2014
Ali Deniz Şarlar

2014
Mete Kaan Küçük

2014
Gökmen Özay

2014
Mustafa Yağız Salar

2014
Metehan Fidan

2014
Arel Ege Aksoy

2014
Eymen Güngör

2014
Mehmet Akşehir

2015
Ege Akar

2015
Aras Ege Süzen

2015
Arda Hakan

2015
Deniz Oruç

2015
Yunus Kerem Güldamlası

2015
Gökhan Saltan

2015
Toprak Yüce

2015
Mustafa Yazar

2015
Ömer Erşaylı

2015
Yaman Erşaylı

2015
Semih Solak

2015
Arif Hikmet Destegül

2015
Beyazıt Balkan

2015
Aras Kemal Kandemir

2015
Tuna Eren Kurt

2015

Kaynak: İGF