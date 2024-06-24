Giresun 2.Amatör Ligi play off final maçında Bahçelievlerspor ile mücadele eden Alucraspor sahadan

3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Ordu'da yaşayan Alucralılar, Alucra Merkez ve Yöresi Derneğinin organizesiyle Giresun 2023-24

2. Amatör Play-Off grup şampiyonu Alucraspor'un final maçına akın etti. 23 Haziran2024 Pazar günü

saat 15.00'de 2. Amatör Küme Final Maçında Bahçelievlerspor ile mücadele eden Alucraspor'u

destekleyen taraftarlar final maçını şölen havasında izledi.

Ordu ilimizde yaşayan Alucraspor taraftarları Giresun 75.Yıl Sahası önünde pankart açarak davul

zurna eşliğinde tribünlere kadar mini kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Giresun 75.Yıl Sahasının tribünlerinde yankılanan davul, zurna sesleri ile gol sevincinin çığlıkları

birbirine karıştı. Coşkulu bir atmosfere kapılan taraftarlar Alucra Diki(Horan) oynadılar.

Ordu Alucra Merkez ve Yöresi Derneği Kurucu üyeleri tarafından temin edilen davul zurna ile adeta

şölene dönen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Alucraspor’a 1. Amatör Kümede başarılarının devamını

dilediler.

Haber: Yavuz Kayacık - Giresun Medya Platformu

Editör: MURAT AYDIN