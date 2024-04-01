Giresun'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Köse ve Şenlikoğlu ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları....

Giresun’da gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olan Fuat Köse, belediye başkanlığı görevine seçildi.

GİRESUN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Giresun'da "Fuat Köse, Aytekin Şenlikoğlu, Harun Cici ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Açılan Sandık: % 95.11

CHP: % 56.75

AKP: % 39.26

YRP: % 1.39

İYİ Parti: % 1.06

Seçimi kazanan Fuat Köse, seçim zaferini Atatürk Meydanı’nda coşkuyla kutladı. Meydandaki kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Köse, Giresun halkına teşekkür ederek, “Helal olsun size, tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız, teşekkürler Giresun” dedi.

“TAMİRCİ ÇIRAĞINI BELEDİYE BAŞKANI YAPTINIZ”

Giresun Belediye Başkanlığını kazanan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Fuat Köse parti binasında toplanan coşkulu kalabalıkla beraber Atatürk Meydanı’na yürüdü. Alanı dolduran binlerce destekçisine seslenen Köse söze, “Size helal olsun. Tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız. Size helal olsun. İste demokrasi bu” dedi.

Halkın baskıyı, kin ve nefreti cezalandırdığını ifade eden Başkan Fuat Köse konuşmasında şunları söyledi: “Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz hepinizi sevgiyle kucaklayacağız. Bu gece kim kazandı biliyor musunuz? Çocuklarımız kazandı. Gençlerimiz kazandı. Kadınlarımız kazandı. Sizler kazandınız. Giresun kazandı. Bu akşam belediye çalışanları rahat uyku uyusun. Bizim hiçbir arkadaşımızın siyasi görüşü ile ilgimiz olmaz. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu gece kutlama yapacaksınız. Lütfen hiçbir taşkınlık yapmayalım. Nezaketten ayrılmayalım. Bizim en büyük projemiz sevgidir. Bunu hiçbirimiz unutmayalım.”

Bir gün önce yapılan halk yürüyüşünden sonra, “bu meydan da Giresun Karşılaması oynayacağız” dediğini hatırlatan Başkan Fuat Köse, meydanı dolduran binlerce destekçisini karşılama oynamaya davet etti. Belediye Başkanı Fuat Köse eşi Nalan Köse ile beraber kürsüde karşılamaya eşlik etti.