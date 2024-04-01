Türkiye'de Beklenen Yerel Seçim sonuçları açıklandı. İktidarı hayali hüsrana uğreten seçimde Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına gidip oyunu kullandı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi.

Adana Seçim Sonuçları - CHP Zeydan Karalar

Aladağ CHP Kemal Özdemir, Ceyhan CHP Kadir Aydar, Çukurova CHP Emrah Kozay, Feke YRP Cömert Özen, İmamoğlu CHP Kasım Karaköse, Karaisalı MHP Bekir Şimşek, Karataş CHP Ali Bedrettin Karataş, Kozan MHP Mustafa Atlı, Pozantı CHP Şenol Eroğlu, Saimbeyli MAHMUT DAL Mahmut Dal, Sarıçam MHP Bilal Uludağ, Seyhan CHP Oya Tekin, Tufanbeyli CHP Ahmet Aktürk, Yumurtalık CHP Erdinç Altıok, Yüreğir AK PARTİ Halil Nacar

Adıyaman Seçim Sonuçları - CHP Abdurrahman Tutdere

Besni AK PARTİ Reşit Alkan, Çelikhan DEVA Mahmut Şahin, Gerger AK PARTİ Erkan Aksoy, Gölbaşı CHP İskender Yıldırım, Kahta AK PARTİ Memet Can Hallaç, Merkez CHP Abdurrahman Tutdere, Samsat AK PARTİ Halil Fırat, Sincik AK PARTİ Mehmet Korkut, Tut AK PARTİ Ercan Öncebe

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları - CHP Burcu Köksal

Başmakçı CHP Selçuk Gönüllü, Bayat AK PARTİ Halilibrahim Bodur, Bolvadin MHP Devriş Aynacı, Çay İYİ PARTİ Yaşar Kemal Kantartopu, Çobanlar AK PARTİ Ali Altuntaş, Dazkırı AK PARTİ Fatih Çiçek, Dinar CHP Veysel Topçu, Emirdağ AK PARTİ Serkan Koyuncu, Evciler CHP Berrin Uğurlu, Hocalar Ali Arslan, İhsaniye AK PARTİ Emine Gökçe, İscehisar AK PARTİ Seyhan Kılınçarslan, Kızılören MHP Ali Erol, Merkez CHP Burcu Köksal, Sandıklı AK PARTİ Adnan Öztaş, Sinanpaşa AK PARTİ Erdal Karaman, Sultandağı AK PARTİ Mehmet Aldırmaz, Şuhut MHP Muhittin Özaşkın

Ağrı Seçim Sonuçları - DEM Parti Hazal Aras

Diyadin DEM PARTİ Adnan Doğan, Doğubayazıt DEM PARTİ Kenan Alkan, Eleşkirt AK PARTİ Ramazan Yakut, Hamur YRP İsmet Aslan, Merkez DEM PARTİ Hazal Aras, Patnos AK PARTİ Abdulhalık Taşkın, Taşlıçay DEM PARTİ Mehmetali Budak, Tutak AK PARTİ Fevzi Sayan

Aksaray Seçim Sonuçları - AK Parti Evren Dinçer

Ağaçören AK PARTİ Kemal Salman, Eskil AK PARTİ Mustafa Zavlak, Gülağaç MHP Doğan Başbuğ, Güzelyurt AK PARTİ Ünal Demircioğlu, Merkez AK PARTİ Evren Dinçer, Ortaköy MHP Ahmet Koyuncu, Sarıyahşi MHP Doğan Mutlu, Sultanhanı AK PARTİ Fahri Solak

Amasya Seçim Sonuçları - CHP Turgay Sevindi

Göynücek AK PARTİ Kemal Şahin, Gümüşhacıköy CHP Zehra Özyol, Hamamözü AK PARTİ Cihan Demir, Merkez CHP Turgay Sevindi, Merzifon CHP Alp Kargı, Suluova MHP Rifat Uzun, Taşova CHP Ömer Özalp

Ankara Seçim Sonuçları - CHP Mansur Yavaş

Akyurt AK PARTİ Hilal Ayık, Altındağ AK PARTİ Veysel Tiryaki, Ayaş CHP İzzet Demircioğlu, Bala AK PARTİ Ahmet Buran, Beypazarı CHP Özer Kasap, Çamlıdere BAĞIMSIZ Adem Ceylan, Çankaya CHP Hüseyin Can Güner, Çubuk AK PARTİ Baki Demirbaş, Elmadağ CHP Adem Barış Aşkın, Etimesgut CHP Erdal Beşikcioğlu, Evren AK PARTİ Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı CHP Yakup Odabaşı, Güdül CHP Mehmet Doğanay, Haymana CHP Levent Koç, Kahramankazan CHP Selim Çırpanoğlu, Kalecik CHP Satılmış Karakoç, Keçiören CHP Mesut Özarslan, Kızılcahamam AK PARTİ Süleyman Acar, Mamak CHP Veli Gündüz Şahin, Nallıhan CHP Ertunç Güngör, Polatlı CHP Mürsel Yıldızkaya, Pursaklar AK PARTİ Ertuğrul Çetin, Sincan AK PARTİ Murat Ercan, Şereflikoçhisar CHP Mustafa Koçak, Yenimahalle CHP Fethi Yaşar

Antalya Seçim Sonuçları - CHP Muhittin Böcek

Akseki CHP İlkay Akca, Aksu CHP İsa Yıldırım, Alanya CHP Osman Tarık Özçelik, Demre CHP Fahri Duran, Döşemealtı AK PARTİ Bekir Kıvrım, Elmalı CHP Halil Öztürk, Finike CHP Mustafa Geyikçi, Gazipaşa CHP Mehmetali Yılmaz, Gündoğmuş AK PARTİ Ali Gülen, İbradı AK PARTİ Hatice Sekmen, Kaş CHP Erol Demirhan, Kemer CHP Necati Topaloğlu, Kepez CHP Mesut Kocagöz, Konyaaltı CHP Cem Kotan, Korkuteli CHP Saniye Caran, Kumluca DP Mesut Avcıoğlu, Manavgat CHP Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa CHP Ümit Uysal, Serik CHP Kadir Kumbul

Ardahan Seçim Sonuçları - CHP Faruk Demir

Çıldır CHP Nurettin Aygün, Damal Emrah Kenci, Göle YRP Akın İsmailoğlu, Hanak AK PARTİ Erdal Kurukaya, Merkez CHP Faruk Demir, Posof CHP Erdem Demirci

Artvin Seçim Sonuçları - CHP Bilgehan Erdem

Ardanuç AK PARTİ Emrah Yılmaz, Arhavi AK PARTİ Turgay Ataselim, Borçka CHP Ercan Orhan, Hopa CHP Utku Cihan, Kemalpaşa CHP Erhan Yılmaz, Merkez CHP Bilgehan Erdem, Murgul CHP Mehmet Yıldırım, Şavşat AK PARTİ Durmuş Aydin, Yusufeli CHP Barış Demirci

Aydın Seçim Sonuçları - CHP Özlem Çerçioğlu

Bozdoğan CHP Mustafa Galip Özel, Buharkent AK PARTİ Mehmet Erol, Çine CHP Mehmet Kıvrak, Didim CHP Hatice Gençay, Efeler CHP Anıl Yetişkin, Germencik CHP Burak Zencirci, İncirliova AK PARTİ Aytekin Kaya, Karacasu CHP Mustafa Büyükyapıcı, Karpuzlu AK PARTİ Hilmi Dönmez, Koçarlı CHP Özgür Arıcı, Köşk AK PARTİ Nuri Güler, Kuşadası CHP Ömer Günel, Kuyucak CHP Uğur Doğanca, Nazilli CHP Ertuğrul Tetik, Söke CHP Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar MHP Hüseyin Özer, Yenipazar CHP Malik Ercan

Balıkesir Seçim Sonuçları - CHP Ahmet Akın

Altıeylül CHP Hakan Şehirli, Ayvalık CHP Mesut Ergin, Balya AK PARTİ Cüneyt Çalışkan, Bandırma CHP Dursun Mirza, Bigadiç AK PARTİ Mustafa Göksel, Burhaniye CHP Ali Kemal Deveciler, Dursunbey AK PARTİ Ramazan Bahçavan, Edremit CHP Mehmet Ertaş, Erdek CHP Burhan Karışık, Gömeç CHP Melih Bağcı, Gönen CHP İbrahim Palaz, Havran AK PARTİ Emin Ersoy, İvrindi İYİ PARTİ Önder Lapanta, Karesi CHP Mesut Akbıyık, Kepsut AK PARTİ İsmail Cankul, Manyas CHP Ahmet Duru, Marmara CHP Aydın Dinçer, Savaştepe CHP Ali Koyuncu, Sındırgı CHP Serkan Sak, Susurluk CHP Hakan Yıldırım Semizel

Bartın Seçim Sonuçları - CHP Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasra CHP Recai Çakır, Kurucaşile CHP Uğur Güneş, Merkez CHP Muhammet Rıza Yalçınkaya, Ulus AK PARTİ Hasan Hüseyin Uzun

Batman Seçim Sonuçları - DEM Parti Gülüstan Sönük

Beşiri YRP Alpaslan Karabulut, Gercüş AK PARTİ Gündüz Günaydın, Hasankeyf CHP Hamit Tutuş, Kozluk AK PARTİ Mehmet Veysi Işık, Merkez DEM PARTİ Gülüstan Sönük, Sason AK PARTİ İrfan Demir

Bayburt Seçim Sonuçları - AK Parti Mete Memiş

Aydıntepe MHP Haşim Şentürk, Demirözü AK PARTİ Arslan Gürer, Merkez AK PARTİ Mete Memiş

Bilecik Seçim Sonuçları - CHP Melek Mızrak Subaşı

Bozüyük CHP Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gölpazarı AK PARTİ Hayri Suer, İnhisar AK PARTİ Nihal Arslan, Merkez CHP Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli İYİ PARTİ Bekir Torun, Pazaryeri AK PARTİ Zekiye Tekin, Söğüt MHP Ferhat Durgut, Yenipazar MHP İlhan Özden

Bingöl Seçim Sonuçları - AK Parti Erdal Arıkan

Adaklı MHP Erdal Almalı, Genç YRP Kemal Tartar, Karlıova AK PARTİ Veysi , Kiğı AK PARTİ Hikmet Özüağ, Merkez AK PARTİ Erdal Arıkan, Solhan AK PARTİ Abdulhakim Yıldız, Yayladere AK PARTİ Nadir Ergin, Yedisu İYİ PARTİ Sedat Uçar

Bitlis Seçim Sonuçları - AK Parti Nesrullah Tanğlay

Adilcevaz AK PARTİ Abdullah Akbaba, Ahlat AK PARTİ Yavuz Gülmez, Güroymak YRP Emrullah Yıldırım, Hizan AK PARTİ Yahya Şam, Merkez AK PARTİ Nesrullah Tanğlay, Mutki AK PARTİ Vahdettin Barlak, Tatvan DEM PARTİ Mümin Erol

Bolu Seçim Sonuçları - CHP Tanju Özcan

Dörtdivan AK PARTİ Hamza Efe, Gerede AK PARTİ Mustafa Allar, Göynük CHP Ali Oral, Kıbrıscık CHP Emin Tekemen, Mengen AK PARTİ Vural Turan, Merkez CHP Tanju Özcan, Mudurnu CHP Doğan Onurlu, Seben CHP Uygar Oturakdaş, Yeniçağa AK PARTİ Recayi Çağlar

Burdur Seçim Sonuçları - CHP Ali Orkun Ercengiz

Ağlasun AK PARTİ Ali Ulusoy, Altınyayla MHP Selen Kınalı, Bucak CHP Hülya Gümüş, Çavdır CHP Ali Okan Yücel, Çeltikçi MHP Ramazan Ezin, Gölhisar AK PARTİ İbrahim Sertbaş, Karamanlı AK PARTİ Fatih Selimoğlu, Kemer AK PARTİ İsmail Asan, Merkez CHP Ali Orkun Ercengiz, Tefenni MHP Ümit Alagöz, Yeşilova CHP Okan Kurd

Bursa Seçim Sonuçları - CHP Mustafa Bozbey

Büyükorhan AK PARTİ Kamil Turhan, Gemlik CHP Şükrü Deviren, Gürsu AK PARTİ Mustafa Işık, Harmancık CHP Haşim Ali Arıkan, İnegöl AK PARTİ Alper Taban, İznik AK PARTİ Kağan Mehmet Usta, Karacabey İYİ PARTİ Fatih Karabatı, Keles AK PARTİ Ali Doğru, Kestel AK PARTİ Ferhat Erol, Mudanya CHP Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa CHP Şükrü Erdem, Nilüfer CHP Şadi Özdemir, Orhaneli AK PARTİ Ali Osman Tayır, Orhangazi AK PARTİ Bekir Aydın, Osmangazi CHP Erkan Aydın, Yenişehir İYİ PARTİ Ercan Özel, Yıldırım AK PARTİ Oktay Yılmaz

Çanakkale Seçim Sonuçları - CHP Muharrem Erkek

Ayvacık CHP Mesut Bayram, Bayramiç CHP Hasan Cem Atılgan, Biga CHP Alper Şen, Bozcaada CHP Yahya Göztepe, Çan CHP Harun Arslan, Eceabat CHP Saim Zileli, Ezine AK PARTİ Güray Yüksel, Gelibolu AK PARTİ Ali Kamil Soyuak, Gökçeada CHP Bülent Ecevit Atalay, Lapseki İYİ PARTİ Atilla Öztürk, Merkez CHP Muharrem Erkek, Yenice AK PARTİ Veysel Acar

Çankırı Seçim Sonuçları - MHP İsmail Hakkı Esen

Atkaracalar AK PARTİ Harun Oflaz, Bayramören AK PARTİ Raşit Güngör, Çerkeş AK PARTİ Hasan Sopacı, Eldivan MHP Alpaslan Aşlar, Ilgaz AK PARTİ Mehmed Öztürk, Kızılırmak Mehmet Bulut, Korgun MHP Hasan Hüseyin Kozan, Kurşunlu MHP Şerafettin Uslu, Merkez MHP İsmail Hakkı Esen, Orta MHP Ömer Bezci, Şabanözü AK PARTİ Faik Özcan, Yapraklı MHP Ömer Güngör

Çorum Seçim Sonuçları - AK Parti Halil İbrahim Aşgın

Alaca MHP Şerif Arslan, Bayat MHP Mehmet Bahadır Efe, Boğazkale AK PARTİ Adem Özel, Dodurga MHP İsmail Çetinkaya, İskilip AK PARTİ İsmail Çizikci, Kargı CHP Hamit Dereli, Laçin AK PARTİ Mustafa Toydemir, Mecitözü CHP Veli Aylar, Merkez AK PARTİ Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar CHP Mustafa Cebeci, Ortaköy AK PARTİ Taner İsbir, Osmancık MHP Ahmet Gelgör, Sungurlu MHP Muhsin Dere, Uğurludağ MHP Zeki İpek

Denizli Seçim Sonuçları - CHP Bülent Nuri Çavuşoğlu

Acıpayam CHP Levent Yıldırım, Babadağ AK PARTİ Murat Kumral, Baklan AK PARTİ Yusuf Gülsever, Bekilli CHP Önder Demir, Beyağaç YRP Sezayi Pütün, Bozkurt CHP Birsen Çelik, Buldan CHP Mehmet Ali Orpak, Çal CHP Ahmet Hakan, Çameli AK PARTİ Cengiz Arslan, Çardak CHP Ali Altıner, Çivril CHP Semih Dere, Güney CHP Mehmet Ali Eraydın, Honaz CHP Yüksel Kepenek, Kale CHP Erkan Hayla, Merkezefendi CHP Şeniz Doğan, Pamukkale CHP Ali Rıza Ertemür, Sarayköy CHP Mehmet Salih Konya, Serinhisar CHP Osman Kılıç, Tavas CHP Kadir Tatık

Diyarbakır Seçim Sonuçları - DEM Parti Ayşe Serra Bucak Küçük

Bağlar DEM PARTİ Siraç Çelik, Bismil DEM PARTİ Mizgin Ekin, Çermik AK PARTİ Şehmus Karamehmetoğlu, Çınar DEM PARTİ Semra Akyüz, Çüngüş AK PARTİ Ali Suat Akmeşe, Dicle DEM PARTİ Haci Akengin, Eğil DEM PARTİ Mehmet Zülküf Polat, Ergani DEM PARTİ Şiyar Güldiken, Hani DEM PARTİ Besile Narin, Hazro AK PARTİ Fuat Mehmetoğlu, Kayapınar DEM PARTİ Gülşen Sincar, Kocaköy DEM PARTİ Mehmet Şık, Kulp DEM PARTİ Fatma Ay, Lice DEM PARTİ Dilek Diyar Özer, Silvan DEM PARTİ Sevim Biçici, Sur DEM PARTİ Adnan Örhan, Yenişehir DEM PARTİ Safiye Akdağ

Düzce Seçim Sonuçları - AK Parti Faruk Özlü

Akçakoca CHP Fikret Albayrak, Cumayeri AK PARTİ Recep Tuna, Çilimli AK PARTİ Yılmaz Yıldız, Gölyaka MHP Muzaffer Coşkun, Gümüşova AK PARTİ Kenan Sübekci, Kaynaşlı MHP Efdal Altundal, Merkez AK PARTİ Faruk Özlü, Yığılca AK PARTİ Selami Savaş

Edirne Seçim Sonuçları - CHP Filiz Gencan Akın

Enez CHP Özkan Günenç, Havsa CHP Hüseyin Özden, İpsala AK PARTİ Mehmet Kerman, Keşan CHP Mehmet Özcan, Lalapaşa CHP Zafer Sezgin Geldi, Meriç AK PARTİ Yunus Atay, Merkez CHP Filiz Gencan Akın, Süloğlu CHP Mehmet Ormankıran, Uzunköprü İYİ PARTİ Ediz Martin

Elazığ Seçim Sonuçları - AK Parti Şahin Şerifoğulları

Ağın AK PARTİ Şeref Çakar, Alacakaya YRP Zafer Altınışık, Arıcak AK PARTİ Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Baskil MHP Tuncer Turus, Karakoçan DEM PARTİ Cafer Oğur, Keban MHP Yücel Doğan, Kovancılar BBP Vahap Gök, Maden AK PARTİ Musa Orhan, Merkez AK PARTİ Şahin Şerifoğulları, Palu YRP Muhammet Septioğlu, Sivrice AK PARTİ Fethi Atagün

Erzincan Seçim Sonuçları - MHP Bekir Aksun

Çayırlı MHP Oktay Efe, İliç MHP Mehmet Elçi, Kemah MHP Cevdet Bayram, Kemaliye AK PARTİ Erdem Atmaca, Merkez MHP Bekir Aksun, Otlukbeli MHP Yusuf Tektaş, Refahiye BBP Fatih Kök, Tercan MHP Mehmet Yılmaz, Üzümlü AK PARTİ Kenan Tat

Erzurum Seçim Sonuçları - AK Parti Mehmet Sekmen

Aşkale AK PARTİ Şenol Polat, Aziziye YRP Emrullah Akpunar, Çat CHP Arif Hikmet Kılıç, Hınıs AK PARTİ Serdal Şan, Horasan İYİ PARTİ Hayrettin Özdemir, İspir BBP Osman Çakır, Karaçoban DEM PARTİ Kazim Erhan, Karayazı DEM PARTİ Bahar Göksu, Köprüköy YRP Nevzat Karasu, Narman AK PARTİ Aydemir Adem Kınalı, Oltu AK PARTİ Adem Çelebi, Olur MHP Vedat Ergün, Palandöken AK PARTİ Muhammet Sunar, Pasinler AK PARTİ Ünsal Sertoğlu, Pazaryolu AK PARTİ İbrahim Şahin, Şenkaya CHP Görbil Özcan, Tekman DEM PARTİ Abdurrahman Sever, Tortum AK PARTİ Muammer Yiğider, Uzundere BBP Muhammet Halis Özsoy, Yakutiye AK PARTİ Mahmut Uçar

Eskişehir Seçim Sonuçları - CHP Ayşe Ünlüce

Alpu CHP Gürbüz Güller, Beylikova CHP Hakan Karabacak, Çifteler CHP Zehra Konakcı, Günyüzü BBP Hidayet Özmen, Han AK PARTİ Bekir Belceli, İnönü AK PARTİ Serhat Hamamcı, Mahmudiye CHP İshak Gündoğan, Mihalgazi AK PARTİ Zeynep Güneş, Mihalıççık DSP Haydar Çorum, Odunpazarı CHP Kazım Kurt, Sarıcakaya AK PARTİ Ahmet Dönmez, Seyitgazi CHP Uğur Tepe, Sivrihisar CHP Habil Dökmeci, Tepebaşı CHP Ahmet Ataç

Gaziantep Seçim Sonuçları - AK Parti Fatma Şahin

Araban MHP Mehmet Özdemir, İslahiye AK PARTİ Kemal Vural, Karkamış CHP Mustafa Güzel, Nizip CHP Ali Doğan, Nurdağı AK PARTİ Mehmet Yıldırır, Oğuzeli YRP Bekir Öztekin, Şahinbey AK PARTİ Mehmet İhsan Tahmazoğlu, Şehitkamil CHP Umut Yılmaz, Yavuzeli CHP Bekir Sakar

Giresun Seçim Sonuçları - CHP Fuat Köse

Alucra MHP Mete Metinyurt, Bulancak CHP Necmi Sıbıç, Çamoluk AK PARTİ Ergün Bakırhan, Çanakçı SAADET Tuncay Kasım, Dereli AK PARTİ Kazım Zeki Şenlikoğlu, Doğankent AK PARTİ Rüşan Özden, Espiye CHP Erol Karadere, Eynesil MHP Barış Güdük, Görele CHP Hasbi Dede, Güce AK PARTİ Aytekin Boduroğlu, Keşap AK PARTİ Tuncay Muhammet Arışan, Piraziz AK PARTİ Mahmut Esat Ayyıldız, Şebinkarahisar AK PARTİ Ömer Şentürk, Tirebolu İYİ PARTİ Bülent Kara, Yağlıdere MHP Yaşar İbaş

Gümüşhane Seçim Sonuçları - MHP Vedat Soner Başer

Kelkit AK PARTİ Ünal Yılmaz, GÜMÜŞHANE Köse MHP Turgay Kesler, GÜMÜŞHANE Kürtün AK PARTİ Ahmet Kanat, GÜMÜŞHANE Merkez MHP Vedat Soner Başer, GÜMÜŞHANE Şiran DP Abdulbaki Kara, GÜMÜŞHANE Torul MHP Evren Evrim Özdemir

Hakkari Seçim Sonuçları - DEM Parti Mehmet Sıddık Akış

Çukurca AK PARTİ Nazmi Demir, Derecik YRP Hasan Dinç, Merkez DEM PARTİ Mehmet Sıddık Akış, Şemdinli AK PARTİ Fahri Şakar, Yüksekova DEM PARTİ Şadiye Kırmızıgül

Hatay Seçim Sonuçları - AK Parti Mehmet Öntürk

Altınözü AK PARTİ Rifat Sarı, Antakya AK PARTİ İbrahim Naci Yapar, Arsuz CHP Sami Üstün, Belen MHP İbrahim Gül, Defne CHP Halil İbrahim Özgün, Dörtyol CHP Bahadır Amaç, Erzin CHP Ökkeş Elmasoğlu, Hassa AK PARTİ Selahattin Çolak, İskenderun AK PARTİ Mehmet Dönmez, Kırıkhan AK PARTİ Ömer Erdal Çelik, Kumlu BBP İbrahim Paç, Payas AK PARTİ Bekir Altan, Reyhanlı AK PARTİ Ahmet Yumuşak, Samandağ TİP Emrah Karaçay, Yayladağı AK PARTİ Mehmet Yalçın

Iğdır Seçim Sonuçları - DEM Parti Mehmet Nuri Güneş

Aralık AK PARTİ Mustafa Güzelkaya, Karakoyunlu BBP Baycan Çalışkan, Merkez DEM PARTİ Mehmet Nuri Güneş, Tuzluca CHP Cemal Kurnaz

Isparta Seçim Sonuçları - AK Parti Şükrü Başdeğirmen

Aksu CHP Mehmet Çetin, Atabey AK PARTİ Serdar Pehlivan, Eğirdir AK PARTİ Mustafa Özer, Gelendost İYİ PARTİ Mustafa Özmen, Gönen CHP Osman Kesmen, Keçiborlu AK PARTİ Yusuf Murat Parlak, Merkez AK PARTİ Şükrü Başdeğirmen, Senirkent AK PARTİ Kadir Heybeli, Sütçüler AK PARTİ İsmail Yurdabak, Şarkikaraağaç AK PARTİ Ali Göçer, Uluborlu AK PARTİ Ahmet Oğuz Bakır, Yalvaç İYİ PARTİ Mustafa Kodal, Yenişarbademli AK PARTİ Mehmet Özata

İstanbul Seçim Sonuçları - CHP Ekrem İmamoğlu

Adalar CHP Ali Ercan Akpolat, Arnavutköy AK PARTİ Mustafa Candaroğlu, Ataşehir CHP Onursal Adıgüzel, Avcılar CHP Utku Caner Çaykara, Bağcılar AK PARTİ Abdullah Özdemir, Bahçelievler AK PARTİ Hakan Bahadır, Bakırköy CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Başakşehir AK PARTİ Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa CHP Hasan Mutlu,�Beşiktaş CHP Rıza Akpolat, Beykoz CHP Alaattin Köseler, Beylikdüzü CHP Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu CHP İnan Güney, Büyükçekmece CHP Hasan Akgün, Çatalca CHP Erhan Güzel, Çekmeköy CHP Orhan Çerkez, Esenler AK PARTİ Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt CHP Ahmet Özer, Eyüpsultan CHP Mithat Bülent Özmen, Fatih AK PARTİ Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa CHP Hakan Bahçetepe, Güngören AK PARTİ Bünyamin Demir, Kadıköy CHP Mesut Kösedağı, Kağıthane AK PARTİ Mevlüt Öztekin, Kartal CHP Gökhan Yüksel, Küçükçekmece CHP Kemal Çebi, Maltepe CHP Esin Köymen, Pendik AK PARTİ Ahmet Cin, Sancaktepe CHP Alper Yeğin, Sarıyer CHP Mustafa Oktay Aksu, Silivri CHP Bora Balcıoğlu, Sultanbeyli AK PARTİ Ali Tombaş, Sultangazi AK PARTİ Abdurrahman Dursun, Şile CHP Özgür Kabadayı, Şişli CHP Resul Emrah Şahan, Tuzla CHP Eren Ali Bingöl, Ümraniye AK PARTİ İsmet Yıldırım, Üsküdar CHP Sinem Dedetaş, Zeytinburnu AK PARTİ Ömer Arısoy

İzmir Seçim Sonuçları - CHP Cemil Tugay

Aliağa MHP Serkan Acar, Balçova CHP Onur Yiğit, Bayındır CHP Davut Sakarsu, Bayraklı CHP İrfan Önal, Bergama CHP Tanju Çelik, Beydağ CHP Şakir Başaran, Bornova CHP Ömer Eşki, Buca CHP Görkem Duman, Çeşme CHP Lal Denizli, Çiğli CHP Onur Emrah Yıldız, Dikili CHP Adil Kırgöz, Foça CHP Saniye Fıçı, Gaziemir CHP Ünal Işık, Güzelbahçe CHP Mustafa Günay, Karabağlar CHP Emine Helil İnay Kınay, Karaburun CHP İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka CHP Behice Yıldız Ünsal, Kemalpaşa CHP Mehmet Türkmen, Kınık CHP Sema Bodur, Kiraz CHP Nasuh Coşkun, Konak CHP Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes CHP İlkay Çiçek, Menemen AK PARTİ Aydın Pehlivan, Narlıdere CHP Erman Uzun, Ödemiş CHP Mustafa Turan, Seferihisar CHP İsmail Yetişkin, Selçuk CHP Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire CHP Hayati Okuroğlu, Torbalı CHP Övünç Demir, Urla CHP Selçuk Balkan

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları - AK Parti Fırat Görgel

Afşin AK PARTİ Koray Kıraç, Andırın AK PARTİ Ahmet Sinan Gökşen, Çağlayancerit İYİ PARTİ Yemliha Göktaş, Dulkadiroğlu YRP Mehmet Akpınar, Ekinözü CHP Harun Vicdan, Elbistan CHP Erkan Gürbüz, Göksun YRP Selim Cüce, Nurhak CHP İlhami Bozan, Onikişubat AK PARTİ Hanifi Toptaş, Pazarcık CHP Haydar İkizer, Türkoğlu YRP Mehmet Karaca

Karabük Seçim Sonuçları - AK Parti Özkan Çetinkaya

Ayrancı MHP Yüksel Büyükkarcı, Başyayla AK PARTİ Abdülkadir Ateş, Ermenek CHP Mustafa Bozcu, Kazımkarabekir AK PARTİ Durmuş Demir, Merkez MHP Savaş Kalaycı, Sarıveliler AK PARTİ Mehmet Ali Yılmaz

Karaman Seçim Sonuçları - MHP Savaş Kalaycı

Ayrancı MHP Yüksel Büyükkarcı, Başyayla AK PARTİ Abdülkadir Ateş, Ermenek CHP Mustafa Bozcu, Kazımkarabekir AK PARTİ Durmuş Demir, Merkez MHP Savaş Kalaycı, Sarıveliler AK PARTİ Mehmet Ali Yılmaz

Kars Seçim Sonuçları - MHP Ötüken Senger

Akyaka AK PARTİ Ergüder Toptaş, Arpaçay AK PARTİ Zeki Elma, Digor DEM PARTİ Adem Oyman, Kağızman DEM PARTİ Mehmet Alkan, Merkez MHP Ötüken Senger, Sarıkamış MHP Serdar Kılıç, Selim CHP İlyas Barış Koç, Susuz CHP Oğuz Yantemur

Kastamonu Seçim Sonuçları - CHP Hasan Baltacı

Abana AK PARTİ Seda Oyar, Ağlı AK PARTİ Bülent Ergin, Araç AK PARTİ Süleyman Yazkan, Azdavay MHP Cevat Taşkan, Bozkurt MUAMMER YANIK Muammer Yanık, Cide MHP Nejdet Demir, Çatalzeytin MHP Ahmet Demir, Daday CHP Selahattin Yanık, Devrekani AK PARTİ Engin Altıkulaç, Doğanyurt AK PARTİ Ahmet Kaya, Hanönü YRP Hüseyin Çoban, İhsangazi MHP Hayati Sağlık, İnebolu MHP Engin Uzuner, Küre AK PARTİ Salih Turan, Merkez CHP Hasan Baltacı, Pınarbaşı AK PARTİ Serkan Arı, Seydiler MHP Mehmet Erdoğan, Şenpazar AK PARTİ Cem Çınar, Taşköprü AK PARTİ Hüseyin Arslan, Tosya MHP Volkan Kavaklıgil

Kayseri Seçim Sonuçları - AK Parti Memduh Büyükkılıç

Akkışla CHP Mustafa Dursun, Bünyan MHP Selahattin Metin, Develi AK PARTİ Adem Şengül, Felahiye CHP Şeref Güleser, Hacılar AK PARTİ Bilal Özdoğan, İncesu AK PARTİ Mustafa İlmek, Kocasinan AK PARTİ Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi AK PARTİ Hacı Mustafa Palancıoğlu, Özvatan MHP Halit Demir, Pınarbaşı CHP Deniz Yağan, Sarıoğlan MHP Bekir Ayyıldırım, Sarız CHP Ömer Faruk Eroğlu, Talas AK PARTİ Mustafa Yalçın, Tomarza İYİ PARTİ Osman Koç, Yahyalı AK PARTİ Esat Öztürk, Yeşilhisar AK PARTİ Halit Taşyapan

Kırıkkale Seçim Sonuçları - CHP Ahmet Önal

Bahşili MHP Halil İbrahim Bişkin, Balışeyh YRP Hilmi Şen, Çelebi AK PARTİ Yaşar Erdemir, Delice AK PARTİ Yılmaz Uyan, Karakeçili AK PARTİ Hüseyin Özçelik, Keskin AK PARTİ Ekmel Cönger, Merkez CHP Ahmet Önal, Sulakyurt AK PARTİ Seyfettin Çetiner, Yahşihan AK PARTİ Ahmet Sungur

Kırklareli Seçim Sonuçları - MHP Derya Bulut

Babaeski AK PARTİ Fırat Yayla, Demirköy AK PARTİ Recep Gün, Kofçaz MHP Levent Şenol, Lüleburgaz CHP Murat Gerenli, Merkez MHP Derya Bulut, Pehlivanköy AK PARTİ Gündüz Hoşgör, Pınarhisar AK PARTİ İhsan Talay, Vize CHP Ercan Özalp

Kırşehir Seçim Sonuçları - CHP Selahattin Ekicioğlu

Akçakent AK PARTİ Yılmaz Kılıç, Akpınar CHP Şükrü Turgut, Boztepe MHP Musa Ceylan, Çiçekdağı AK PARTİ Hasan Hakanoğlu, Kaman AK PARTİ Emre Demirci, Merkez CHP Selahattin Ekicioğlu, Mucur BBP Ali Şahin

Kilis Seçim Sonuçları - CHP Hakan Bilecen

Elbeyli AK PARTİ İsmail Kördeve, Merkez CHP Hakan Bilecen, Musabeyli MHP Mehmet Ölmez, Polateli CHP Ali Koyuncu

Kocaeli Seçim Sonuçları - AK Parti Tahir Büyükakın

Başiskele AK PARTİ Mehmet Yasin Özlü, Çayırova AK PARTİ Bünyamin Çiftçi, Darıca AK PARTİ Muzaffer Bıyık, Derince CHP Sertif Gökçe, Dilovası AK PARTİ Ramazan Ömeroğlu, Gebze AK PARTİ Zinnur Büyükgöz, Gölcük AK PARTİ Ali Yıldırım Sezer, İzmit CHP Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra AK PARTİ Erol Ölmez, Karamürsel CHP Ahmet Çalık, Kartepe AK PARTİ Muhammet Mustafa Kocaman, Körfez AK PARTİ Şener Söğüt

Konya Seçim Sonuçları - AK Parti Uğur İbrahim Altay

Ahırlı İYİ PARTİ Ali Üzlük, Akören MHP İsmail Arslan, Akşehir CHP Ahmet Nuri Köksal, Altınekin AK PARTİ Ağah Yılmaz, Beyşehir AK PARTİ Adil Bayındır, Bozkır BBP Nazif Karabulut, Cihanbeyli CHP Fırat Kızılkaya, Çeltik YRP Ahmet Hulisi Altunkalem, Çumra YRP Mehmet Aydın, Derbent AK PARTİ Hüseyin Ayten, Derebucak AK PARTİ Ahmet Kısa, Doğanhisar YRP Ali Öztoklu, Emirgazi YRP Mesut Mertcan, Ereğli CHP Ümit Akpınar, Güneysınır AK PARTİ Ahmet Demir, Hadim CHP Mürsel Ayrancı, Halkapınar BBP Mehmet Vardar, Hüyük SADIK SEFER Sadık Sefer, Ilgın AK PARTİ Ömer Apil, Kadınhanı AK PARTİ İrfan Karaca, Karapınar AK PARTİ İbrahim Önal, Karatay AK PARTİ Hasan Kılca, Kulu AK PARTİ Abdurrahim Sertdemir, Meram AK PARTİ Mustafa Kavuş, Sarayönü AK PARTİ Nafiz Solak, Selçuklu AK PARTİ Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir CHP Hasan Ustaoğlu, Taşkent AK PARTİ Mehmet Acar, Tuzlukçu CHP Nurettin Akbuğa, Yalıhüyük YRP Mehmet Ali Yılmaz, Yunak AK PARTİ Subhan Günaltay

Kütahya Seçim Sonuçları - CHP Eyüp Kahveci

Altıntaş MHP Hikmet Tunç, Aslanapa AK PARTİ Necati Kulik, Çavdarhisar MHP Halil İbrahim Topbaş, Domaniç CHP Engin Uysal, Dumlupınar CHP Zekeriya Yılmaz, Emet MHP Mustafa Koca, Gediz MHP Necdet Akel, Hisarcık MHP Mustafa Demirtaş, Merkez CHP Eyüp Kahveci, Pazarlar AK PARTİ Bilal Demirci, Simav MHP Kübra Tekel Aktulun, Şaphane CHP Lütfi Mutlu, Tavşanlı YRP Ali Kemal Derin

Malatya Seçim Sonuçları - AK Parti Sami Er

Akçadağ CHP Vahap Şahin, Arapgir CHP Haluk Cömertoğlu, Arguvan CHP Ersoy Eren, Battalgazi AK PARTİ Bayram Taşkın, Darende AK PARTİ Alican Bozkurt, Doğanşehir CHP Memet Bayram, Doğanyol AK PARTİ Hakan Bay, Hekimhan CHP Mehmet Şerif Yıldırım, Kale AK PARTİ İhsan Özbay, Kuluncak MHP Erhan Cengiz, Pütürge AK PARTİ Mikail Sülük, Yazıhan CHP Abdulvahap Göçer, Yeşilyurt AK PARTİ İlhan Geçit

Manisa - CHP Ferdi Zeyrek

Ahmetli CHP Fuat Mintaş, Akhisar CHP Besim Dutlulu, Alaşehir CHP Ahmet Öküzcüoğlu, Demirci AK PARTİ Erkan Kara, Gölmarmara CHP Cem Aykan, Gördes CHP İbrahim Büke, Kırkağaç CHP Üstün Dönmez, Köprübaşı CHP Fatih Taşlı, Kula CHP Hikmet Dönmez, Salihli CHP Mazlum Nurlu, Sarıgöl CHP Tahsin Akdeniz, Saruhanlı AK PARTİ Ekrem Cıllı, Selendi YRP Murat Daban, Soma CHP Sercan Okur, Şehzadeler CHP Gülşah Durbay, Turgutlu CHP Çetin Akın, Yunusemre CHP Musa Semih Balaban

Mardin Seçim Sonuçları - DEM Parti Ahmet Türk

Artuklu DEM PARTİ Mehmet Ali Amak, Dargeçit DEM PARTİ Asya Gezer, Derik DEM PARTİ Songül Özbahçeci, Kızıltepe DEM PARTİ Zeyni İpek, Mazıdağı DEM PARTİ Kudret Uçuk, Midyat AK PARTİ Veysi Şahin, Nusaybin DEM PARTİ Gülbin Şahin Dağhan, Ömerli AK PARTİ Hüsamettin Altındağ, Savur AK PARTİ Engin Uğur Hamidi, Yeşilli AK PARTİ Hayrettin Demir

Mersin Seçim Sonuçları - CHP Vahap Seçer

Akdeniz DEM PARTİ Hoşyar Sarıyıldız, Anamur CHP Durmuş Deniz, Aydıncık CHP Özkan Kılıçarpa, Bozyazı MHP Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla İYİ PARTİ Mehmet Fatih Sofu, Erdemli MHP Mustafa Kara, Gülnar MHP Fatih Önge, Mezitli CHP Ahmet Serkan Tuncer, Mut İYİ PARTİ Murat Orhan, Silifke CHP Mustafa Turgut, Tarsus CHP Ali Boltaç, Toroslar CHP Abdurrahman Yıldız, Yenişehir CHP Abdullah Özyiğit

Muğla Seçim Sonuçları - CHP Ahmet Aras

Bodrum CHP Tamer Mandalinci, Dalaman CHP Sezer Durmuş, Datça CHP Aytaç Kurt, Fethiye CHP Alim Karaca, Kavaklıdere AK PARTİ Mehmet Demir, Köyceğiz CHP Ali Erdoğan, Marmaris CHP Acar Ünlü, Menteşe CHP Gonca Köksal, Milas CHP Fevzi Topuz, Ortaca CHP Evren Tezcan, Seydikemer AK PARTİ Bayram Önder Akdenizli, Ula CHP Mehmet Caner, Yatağan CHP Mesut Günay

Muş Seçim Sonuçları - DEM Parti Sırrı Söylemez

Bulanık DEM PARTİ Aryan Doğan, Hasköy MHP Cemal Orbay, Korkut AK PARTİ Haşim Arık, Malazgirt DEM PARTİ Ahmet Kenan Türker, Merkez DEM PARTİ Sırrı Söylemez, Varto DEM PARTİ Giyasettin Aydemir

Nevşehir Seçim Sonuçları - İYİ Parti Rasim Arı

Acıgöl MHP Mehmet Eroğlu, Avanos MHP Mustafa Kenan Sarıtaş, Derinkuyu CHP Taner İnce, Gülşehir MHP Erkan Çiftci, Hacıbektaş ALİ KAİM Ali Kaim, Kozaklı CHP Sefer Neslihanoğlu, Merkez İYİ PARTİ Rasim Arı, Ürgüp CHP Ali Ertuğrul Bul

Niğde Seçim Sonuçları - AK Parti Emrah Özdemir

Altunhisar AK PARTİ Neşet Doygun, Bor AK PARTİ Serkan Baran, Çamardı AK PARTİ Ali Pınar, Çiftlik CHP Arif Çakıl, Merkez AK PARTİ Emrah Özdemir, Ulukışla AK PARTİ Ali Uğurlu

Ordu Seçim Sonuçları - AK Parti Mehmet Hilmi Güler

Akkuş AK PARTİ İsa Demirci, Altın CHP Ulaş Tepe, Aybastı AK PARTİ İzzet Gündoğar, Çamaş CHP Leyla Çıtır, Çatalpınar AK PARTİ Ahmet Özay, Çaybaşı YRP Mesut Karayiğit, Fatsa AK PARTİ İbrahim Etem Kibar, Gölköy AK PARTİ Fikri Uludağ, Gülyalı MHP Medet Sipahi, Gürgentepe CHP Cemil Çoşkun, İkizce MHP Osman Kaygı, Kabadüz AK PARTİ Yener Kaya, Kabataş CHP Bülent Güney, Korgan İYİ PARTİ Sait Korgan, Kumru AK PARTİ Yusuf Yalçuva, Mesudiye AK PARTİ Cengiz Koçyiğit, Perşembe AK PARTİ Cihat Albayrak, Ulubey AK PARTİ İsa Türkcan, Ünye AK PARTİ Hüseyin Tavlı

Osmaniye Seçim Sonuçları - MHP İbrahim Çenet

Bahçe MHP Zeynel Mete Kadıoğlu, Düziçi AK PARTİ Mustafa İba, Hasanbeyli AK PARTİ Şevket Yumrutepe, Kadirli CHP Mustafa Mert Olcar, Merkez MHP İbrahim Çenet, Sumbas AK PARTİ Zeki Demiroğlu, Toprakkale AK PARTİ Bekirhan Uyutmaz

Rize Seçim Sonuçları - AK Parti Rahmi Metin

Ardeşen CHP Enver Atagün, Çamlıhemşin AK PARTİ Ömer Altun, Çayeli MHP İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı AK PARTİ Şaban Kalça, Fındıklı CHP Ercüment Şahin Çervatoğlu, Güneysu AK PARTİ Rıfat Özer, Hemşin AK PARTİ Halim Kazim Bekar, İkizdere AK PARTİ Abdi Ekşi, İyidere AK PARTİ Saffet Mete, Kalkandere AK PARTİ Mehmet Yılmaz, Merkez AK PARTİ Rahmi Metin, Pazar CHP Neşet Çakır

Sakarya Seçim Sonuçları - AK Parti Yusuf Alemdar

Adapazarı AK PARTİ Mutlu Işıksu, Akyazı AK PARTİ Bilal Soykan, Arifiye AK PARTİ İsmail Karakullukçu, Erenler BBP Şenol Dinç, Ferizli İYİ PARTİ Mehmet Ata, Geyve AK PARTİ Metin Atalay, Hendek BBP İrfan Püsküllü, Karapürçek YRP Mehmet Murat Çoruhlu, Karasu AK PARTİ İshak Sarı, Kaynarca YRP Kadir Yazgan, Kocaali AK PARTİ Turan Yüzücü, Pamukova AK PARTİ Fatih Akın, Sapanca CHP Nihat Arda Şahin, Serdivan AK PARTİ Osman Çelik, Söğütlü AK PARTİ Selçuk Kurt, Taraklı MHP İbrahim Pilavcı

Samsun Seçim Sonuçları - AK Parti Halit Doğan

Alaçam MHP Ramazan Özdemir, Asarcık MHP Şerif Kılağuz, Atakum CHP Serhat Türkel, Ayvacık YRP Refahittin Şencan, Bafra AK PARTİ Hamit Kılıç, Canik AK PARTİ İbrahim Sandıkçı, Çarşamba HÜSEYİN DÜNDAR Hüseyin Dündar, Havza AK PARTİ Murat İkiz, İlkadım AK PARTİ İhsan Kurnaz, Kavak YRP Şerif Ün, Ladik YRP Adnan Topal, Ondokuzmayıs AK PARTİ Osman Topaloğlu, Salıpazarı MHP Osman Yüksel, Tekkeköy AK PARTİ Mustafa Candal, Terme AK PARTİ Şenol Kul, Vezirköprü AK PARTİ Murat Gül, Yakakent İYİ PARTİ Şerafettin Aydoğdu

Siirt Seçim Sonuçları - DEM Parti Sofya Alağaş

Baykan AK PARTİ Ekrem Erdem, Eruh AK PARTİ Cevher Çiftçi, Kurtalan DEM PARTİ Ali Rıza Bingöl, Merkez DEM PARTİ Sofya Alağaş, Pervari AK PARTİ Teyyar Özcan, Şirvan AK PARTİ Necat Cellek, Tillo AK PARTİ İdham Aydın

Sinop Seçim Sonuçları - CHP Metin Gürbüz

Ayancık CHP Hayrettin Kaya, Boyabat YRP Hasan Kara, Dikmen AK PARTİ Adnan Acar, Durağan AK PARTİ Necmettin Ermiş, Erfelek AK PARTİ Mehmet Uzun, Gerze CHP Osman Belovacıklı, Merkez CHP Metin Gürbüz, Saraydüzü MHP Ferdi Canoğlu, Türkeli AK PARTİ Veysel Şahin

Sivas - Büyük Birlim Partisi Adem Uzun

Akıncılar MHP Murat Sevinç, Altınyayla MHP Sezai Subaşı, Divriği AK PARTİ Özcan Çetin, Doğanşar Hasan Hüseyin Karataş, Gemerek YRP Sezai Çelikten, Gölova Tevfik Ayan, Gürün MHP Nami Çiftçi, Hafik MHP Harun İsa Gültay, İmranlı AK PARTİ Ali Ürek, Kangal AK PARTİ Mehmet Öztürk, Koyulhisar AK PARTİ Aşkın Fırat, Merkez BBP Adem Uzun, Suşehri MHP Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Şarkışla BBP Kasım Gültekin, Ulaş MHP Turan İlbey, Yıldızeli MHP Yaşar Göktaş, Zara MHP Fatih Çelik

Şanlıurfa Seçim Sonuçları - Yeniden Refah Mehmet Kasım Gülpınar

Akçakale AK PARTİ Abdülhakim Ayhan, Birecik DEM PARTİ Mehmet Begit, Bozova DEM PARTİ Aygül Kapıkayalı, Ceylanpınar DEM PARTİ Uğur Kahraman, Eyyübiye AK PARTİ Mehmet Kuş, Halfeti DEM PARTİ Mehmet Karayılan, Haliliye AK PARTİ Mehmet Canpolat, Harran MHP Mahmut Özyavuz, Hilvan AK PARTİ Aslan Ali Bayık, Karaköprü YRP Nihat Çiftçi, Siverek AK PARTİ Ali Murat Bucak, Suruç DEM PARTİ Ayten Kaya, Viranşehir DEM PARTİ Serhat Dicle İnan

Şırnak Seçim Sonuçları - AK Parti Mehmet Yarka

Beytüşşebap AK PARTİ Kamil Dürmüş, Cizre DEM PARTİ Güler Yerbasan, Güçlükonak BBP Selahattin Aktuğ, İdil DEM PARTİ Türkan Kayır, Merkez AK PARTİ Mehmet Yarka, Silopi DEM PARTİ Jiyan Ormanlı, Uludere AK PARTİ Gürgin Ürek

Tekirdağ Seçim Sonuçları - CHP Candan Yüceer

Çerkezköy CHP Vahap Akay, Çorlu CHP Ahmet Sarıkurt, Ergene AK PARTİ Müge Yıldız Topak, Hayrabolu CHP Tuncer Başoğlu, Kapaklı AK PARTİ Mustafa Çetin, Malkara CHP Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Marmaraereğlisi CHP Mustafa Onur Bozkurter, Muratlı CHP Varol Türel, Saray CHP Abdül Taşyasan, Süleymanpaşa CHP Volkan Nallar, Şarköy CHP Alpay Var

Tokat Seçim Sonuçları - MHP Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

Almus AK PARTİ Yüksel Mırzaoğlu, Artova AK PARTİ Ali Güner, Başçiftlik AK PARTİ Şaban Bolat, Erbaa MHP Ertuğrul Karagöl, Merkez MHP Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Niksar AK PARTİ Semih Tepebaşı, Pazar MHP Şerafettin Pervanlar, Reşadiye MHP Ergül Ünal, Sulusaray MHP Davut Kılıç, Turhal CHP Mehmet Erdem Ural, Yeşilyurt MHP Muhsin Yılmaz, Zile CHP Şükrü Sargın

Trabzon Seçim Sonuçları - AK Parti Ahmet Metin Genç

Akçaabat AK PARTİ Osman Nuri Ekim, Araklı AK PARTİ Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arsin YRP Hamza Bilgin, Beşikdüzü CHP Burhan Cahit Erdem, Çarşıbaşı MHP Ahmet Keleş, Çaykara AK PARTİ Hanefi Tok, Dernekpazarı AK PARTİ Mehmet Aşık, Düzköy AK PARTİ Selim Çelenk, Hayrat AK PARTİ Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı AK PARTİ Ali Aydın, Maçka AK PARTİ Koray Koçhan, Of AK PARTİ Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar CHP Ahmet Kaya, Sürmene AK PARTİ Hüseyin Azizoğlu, Şalpazarı İYİ PARTİ Faruk Beldüz, Tonya AK PARTİ Osman Beşel, Vakfıkebir FUAT KOÇAL Fuat Koçal, Yomra İYİ PARTİ Mustafa Bıyık

Tunceli Seçim Sonuçları - DEM Parti Cevdet Konak

Çemişgezek AK PARTİ İbrahim Enes Somyürek, Hozat SOL Aydın Kaya, Mazgirt CHP Ümit Tayhava, Merkez DEM PARTİ Cevdet Konak, Nazımiye CHP Ali Emrah Tekin, Ovacık CHP Mustafa Sarıgül, Pertek AK PARTİ Recai Vural, Pülümür CHP Müslüm Tosun

Uşak Seçim Sonuçları - CHP Özkan Yalım

Banaz ZAFER ARPACI Zafer Arpacı, Eşme CHP Yılmaz Tozan, Karahallı CHP Ramazan Karakaya, Merkez CHP Özkan Yalım, Sivaslı AK PARTİ Bahri Azatçam, Ulubey AK PARTİ Veli Koçlu

Van Seçim Sonuçları - DEM Parti Abdullah Zeydan

Bahçesaray AK PARTİ Remzi Orhan, Başkale DEM PARTİ Şengül Polat, Çaldıran DEM PARTİ Hatice Atabay Gündoğdu, Çatak DEM PARTİ Reşat Eraslan, Edremit DEM PARTİ Rabia Başak Koç, Erciş DEM PARTİ Baran Bilici, Gevaş DEM PARTİ Ruknettin Hakan, Gürpınar DEM PARTİ Mehmet Tahir Ertaş, İpekyolu DEM PARTİ Cevdet Altındağ, Muradiye DEM PARTİ Hediye Sayiner, Özalp DEM PARTİ Sakine Kutpınar, Saray DEM PARTİ Davut Acar, Tuşba DEM PARTİ Hanım Akkoş

Yalova Seçim Sonuçları - CHP Mehmet Gürel

Altınova CHP Yasemin Fazlaca, Armutlu AK PARTİ Cengiz Arslan, Çınarcık CHP Avni Kurt, Çiftlikköy CHP Adil Yele, Merkez CHP Mehmet Gürel, Termal AK PARTİ Hüseyin Sinan Acar

Yozgat Seçim Sonuçları - Yeniden Refah Kazım Arslan

Akdağmadeni MHP Nezih Yalçın, Aydıncık AK PARTİ Mustafa Tekçam, Boğazlıyan AK PARTİ Gökhan Coşar, Çandır MHP Ertan Eroğlu, Çayıralan MHP Ahmet Kaygısız, Çekerek MHP Üzeyir İnce, Kadışehri YRP Davut Karadavut, Merkez YRP Kazım Arslan, Saraykent MHP Ahmet Köroğlu, Sarıkaya AK PARTİ Osman Gözan, Sorgun MHP Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli AK PARTİ Zeki Bozkurt, Yenifakılı Cevdet Aslan, Yerköy AK PARTİ Fatih Arslan

Zonguldak Seçim Sonuçları - CHP Tahsin Erdem

Alaplı CHP Nuri Tekin, Çaycuma CHP Bülent Kantarcı, Devrek AK PARTİ Özcan Ulupınar, Ereğli CHP Halil Posbıyık, Gökçebey CHP Vedat Öztürk, Kilimli AK PARTİ Kamil Altun, Kozlu CHP Altuğ Dökmeci, Merkez CHP Tahsin Erdem