Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen depremin ardından panik yaşandı, ancak ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı yok.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi öğlen saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Yağlıdere ilçesine 3 km uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Giresun'un birçok yerinden hissedildi ve vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi öğlen saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Yağlıdere ilçesine 3 km uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Giresun'un birçok yerinden hissedildi ve vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.