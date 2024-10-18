Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED), bünyesindeki sekiz şehrin iş kadınları derneklerinin başkan ve yöneticilerinin katılımları ile 5. Yönetim kurulu toplantısını Bursa’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - GİFED, kadınların iş dünyasındaki yerini ve vizyonunu güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uludağ Swiss Otel’de gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantılarında biraraya gelen GİFED yöneticileri, çalışmalarını masaya yatırdı.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Sekiz şehrimizdeki kadın derneklerini oluşturduğu bir federasyonuz. Bugün burada her zamanki gibi kadının güçlenmesi adına sürdürülebilir kalkınmada kadının rolünün artması adına yapabileceklerimizi ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmanın yollarını ele alacağız. Daha gidecek çok yolumuz var, hala daha toplumsal cinsiyet adaleti için uğraşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıya katılan dernek başkan ve yöneticileri GİFED çatısı altındaki çalışmalarında ortak hedefleree doğru takım ruhuyla ilerlemelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.