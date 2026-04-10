ANTALYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğinde düzenlenen '5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi', Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

'Kimyadan Beslenmeye Gıda Sistemleri' temasıyla 12 Nisan'a kadar sürece kongre, farklı ülkelerden akademisyenleri, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Etkinlikte gıda alanındaki yenilikçi teknolojiler, küresel riskler ve geleceğe yönelik fırsatlar ele alınıyor.

Kongrenin açılışında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı, değişen dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarının gıda sistemlerini dönüştürdüğünü belirterek, 'gerçek gıda tüketimi' yaklaşımının önemine dikkat çekti. Arıcı, tüketicilerin artık yalnızca fiyat değil; kalite, şeffaflık ve gıdanın kaynağına dair bilgi talep ettiğini ifade etti.

'GIDA GÜVENLİĞİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ'

Kimyagerler Derneği Başkanı İkram Cengiz ise gıda sistemlerinin küresel baskı altında olduğuna işaret ederek, üretimden tüketime uzanan süreçteki israf ve dağıtım sorunlarının gıda güvenliğini etkilediğini söyledi. Cengiz, 'Gıda kimyası, sürdürülebilirliğin anahtarıdır' ifadelerini kullandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal da gıda güvenliğinin yalnızca üretim miktarıyla değil, kalite, izlenebilirlik ve sağlık boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Çakal, tarımda yeni dönemin 'akıllı tarım' ve 'akıllı gıda' olduğunu belirterek biyoteknoloji, nanoteknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının üretimde belirleyici hale geldiğini söyledi. Çakal ayrıca, küresel krizler nedeniyle ülkelerin gıda bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

AR-GE, DİJİTALLEŞME VE KÜRESEL REKABET

Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan, şirketlerin yalnızca üretim değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon geliştiren yapılara dönüştüğünü belirtti. Dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyonun gıda sektöründe rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Salih Tuncay, kongrede kamu, üniversite ve özel sektörün bir araya gelerek bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılmasının hedeflendiğini söyledi. Kongreye 400'e yakın katılım gerçekleştiği, bu sayının 500'e yaklaşmasının beklendiği bildirildi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER SUNUM YAPTI

Kongrede birçok akademisyen, gıda güvenliği, mikotoksinler, mikrobiyota, biyoekonomi, gıda analizleri ve beslenme teknolojileri gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.