Dünya Çevre Günü kapsamında ‘Doğa için buluşuyoruz’ temasıyla çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik İskelesi’nde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik’te dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıldı.

İskeledeki hazırlıkların ardından Espadon Dalış Merkezi’nin gönüllü dalgıçları ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dalış gerçekleştirip deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi.

Dalgıçların, Gemlik Körfezi dibinden topladıkları plastik ve cam şişeler, metal ve ambalaj atıklar, oyuncaklar ve mutfak eşyaları, vatandaşların görmesi adına iskelede sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, denizlere ve çevreye hep birlikte sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dalgıçlarla birlikte kendisinin de deniz dibine daldığını hatırlatarak geçen seneye göre daha az atık olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Doğader Başkanı Murat Demir, Marmara Denizi’nin Bursa’nın, Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en önemli varlıklarından birisi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllara göre deniz dibinden daha az çöp çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Demir, yaşanan müsilaj sorunun sebebinin de insanlar olduğuna dikkat çekti. Türkiye nüfusunun yarısına yakınının ve Türkiye sanayisinin yüzde 65’nin Marmara bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Demir, evsel ve sanayi atıklarının Marmara Denizi’ne ulaştığını söyledi. Bu kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Demir, bütüncül bir mücadele ve ortak eylem planlarıyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan çalışmalar ve Tahsin Ceylan’ın ‘Deniz Canlıları’ sergisi ziyaret edildi.

Programa katılan öğrenciler, taş boyama ve ağaç kütüphanesine kitapların yerleştirilmesi etkinliklerine katılarak keyifli bir gün geçirdi.