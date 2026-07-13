Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya üzerinden kendisine ulaştırılan bir talebe kayıtsız kalmadı. En büyük hayali bir bisiklete kavuşmak olan 7 yaşındaki Mina Akkan'ın doğum günü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle unutulmaz bir anıya dönüştü.

MANİSA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepleri hassasiyetle değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kez minik bir kalbi sevindirdi.

Esra Karalar'ın sosyal medya aracılığıyla Başkan Dutlulu'ya ulaşarak ilettiği talep, hızla karşılık buldu. Başkan Besim Dutlulu'nun talimatıyla harekete geçen Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, Mina Akkan'ı doğum gününde evinde ziyaret etti. Mina'nın yeni yaşını kutlayan ekipler, Başkan Dutlulu'nun hediyesi olan bisikleti Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen aracılığıyla teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine dokunmaya özen gösterdiklerini belirten Şube Müdürü Müjde Günderen, şunları söyledi: 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bir çocuğumuzu daha sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mina'nın doğum gününde onun heyecanını paylaştık ve Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun hediyesi olan bisikleti kendisine ulaştırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, hemşerilerimizin mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Torununun uzun zamandır bir bisiklet hayali kurduğunu dile getiren anneanne Şahsine Azatlı ise mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: 'Torunum okullar kapandığından beri sürekli bisiklet istiyordu. Kızım sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ulaşarak bu durumu iletti. Başkanımız da sağ olsun talebimizi geri çevirmeyerek ilgili birimleri yönlendirdi. Kısa sürede bize olumlu dönüş yaptılar. Sürpriz bozulmasın diye Mina'ya hiçbir şey söylemedik; hediyeyi karşısında görünce dünyalar onun oldu. Hassasiyeti ve ilgisi için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.'