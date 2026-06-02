Aybüke Albere'nin yeni şarkısı 'Hediye' için hazırlanan bir TikTok videosu kısa sürede gündem oldu. Sanatçının paylaşarak sahibini aradığı videodaki kişinin, Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmasında temsil eden Özkan Görmez olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Aybüke Albere, söz ve müziği Kalben'e ait yeni şarkısı 'Hediye' ile müzikseverlerden tam not aldı.

TikTok'ta şarkıya çekilen videolar arasından en beğendiği paylaşımı sosyal medya hesabında yayınlayan Aybike Albere, 'Hediye'ye klip yapan kişi beni bul! Aa çok hoş, bayıldım' notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören videodaki kişinin, John Travolta'ya benzerliğiyle dikkat çeken ve 2025 yılında Bangkok'ta düzenlenen Manhunt International yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek 6. olan Özkan Görmez olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasına gire. Özkan Görmez'in görüntülerinden oluşan klip, TikTok'ta beğeni yağmuruna tutuldu.