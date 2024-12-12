Manisa Büyükşehir Belediyesi, Diageo şirketi liderliğindeki “Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU)” projesi kapsamında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, Manisa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Havzası’nın sürdürülebilirliği için atılacak adımlar ve tarımsal sulamada verimliliğin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.MANİSA (İGFA) - Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU) projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştay gerçekleştirildi. Tarımsal sulamada verimliliği artırarak su kaynaklarının korunmasına ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Proje yürütücüleri Dilek Emil, Murat Tiryakioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, şube müdürleri, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve özel sektör şirketlerinin temsilcileri katıldı.

“Su kaynaklarının korunması ve atıksu geri kazanımı önceliğimizdir”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetiminin önemine vurgu yaptı. Pınar, tarımsal sulamada verimlilik, su kaynaklarının korunması ve atıksu geri kazanımının geliştirilmesine yönelik projelerin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Pınar, Gediz Havzası’nda uygulanan Havza Yönetim Planı’na katkı sağlayacak projelerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

PROJENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Çalıştayda, Alaşehir ilçesi Şahyar mahallesinde başlatılan ve Manisa genelinde yaygınlaştırılan Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU) projesinin detayları paylaşıldı. Proje yürütücüleri, bağcılıkta “4D” prensibine (doğru gübre, doğru zaman, doğru yer, doğru miktar) uygun gübre kullanımının yaygınlaştırılmasıyla Gediz Havzası’nın sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, projenin Manisa’da hayata geçirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek katılım sağlayanlara teşekkür etti.