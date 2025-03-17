Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl dönümünde Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcuları, Çanakkale’de Güzide Gençlik Merkezi’nin öğrencileri karşıladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi’nin katkıları ve sponsorluğunda Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcuları; Çanakkale şehitliğinde Gebze’nin ‘Güzide’ gençleri karşıladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün dualarla Gebze’den Çanakkale’ye uğurladığı bisiklet kafilesini Güzide Gençlik Merkezi’nin genç öğrencileri karşıladı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale turu kapsamında, zaferin kazanıldığı cepheleri ve şehitlikleri gezen Güzide Gençlik Merkezi’nin öğrencileri; Gebze’den hareket eden ve 420 KM yol boyunca pedal basan bisiklet kafilesini Çanakkale Şehitliği’nde karşıladı.

GEBZE’DEN VATAN TOPRAĞI

Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına Çanakkale’ye gelen sporcular, Gebze’den beraberinde getirdikleri vatan toprağını Meçhul Asker Anıtı’na Güzide gençler ile birlikte bıraktı. Bayrak değişiminin de yapıldığı bisiklet turu finali ve Çanakkale ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sporcularımızı Çanakkale Şehitliği'nde Güzide Gençlik Merkezimizin öğrencileri karşıladı. Gebze'den alınan vatan toprağını hep birlikte Meçhul Asker Anıtına bıraktılar. Ardından da bayrak değişimi gerçekleşti.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Bisikletle 420 km yol giden sporcularımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Güzide gençlerimizle beraber son derece kıymetli ve özel bir etkinliğe imza attılar. Bu vesileyle tek dişi kalmış medeniyetin karşısına dağ gibi dikilen kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Çanakkale geçilmez!” ifadelerini kullandı.