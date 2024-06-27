Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin mahallelerinde asfalt serimi çalışmalarının yanı sıra sıcak yama ve bakım onarım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Mevlana Mahallesi’nde 859/2 sokak, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 527 ve 528 sokaklarda ve Adem Yavuz Mahallesi’nde ise 2306 sokak, 2344/1 sokak ve bağlantılarında çalışmalarını tamamladı.

Fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin diğer bölgelerinde asfaltlama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.