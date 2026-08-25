LÖSEV, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü başmüfettişlerince gerçekleştirilen denetimin sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda vakfın faaliyetlerinin amaçlarıyla uyumlu yürütüldüğü, kaynakların ağırlıklı olarak hasta ve hasta yakınlarına yönelik çalışmalarda kullanıldığı ve MASAK rehberine göre yapılan değerlendirmede LÖSEV'in 'risksiz' olarak değerlendirildiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü başmüfettişlerince gerçekleştirilen kapsamlı denetimin sonuçlarını açıkladı.

Vakfın açıklamasına göre, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunda, LÖSEV'in çalışmalarının vakıf senedinde belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu şekilde yürütüldüğü tespit edildi. Raporda, elde edilen gelirlerin başta lösemili çocuklar ve kanser hastaları olmak üzere hasta ve hasta yakınlarının sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığı belirtildi.

'KAYNAKLAR AĞIRLIKLI OLARAK AMACA YÖNELİK KULLANILDI'

Denetim raporunda, LÖSEV'in yönetim ve idame giderlerinin toplam giderler içerisinde düşük bir orana sahip olmasının, vakıf kaynaklarının ağırlıklı olarak amaca yönelik faaliyetlere tahsis edildiğini gösterdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca vakfın şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü, sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarında ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirerek toplumsal faydayı artırdığı değerlendirmesine yer verildi.

MASAK DEĞERLENDİRMESİNDE 'RİSKSİZ'

LÖSEV açıklamasında, denetim kapsamında MASAK tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda da değerlendirme yapıldığı bildirildi. Buna göre vakfın hastalara ve ailelerine yönelik ayni ve nakdi yardımları, tedavi destekleri, taze et temini, rehabilitasyon ve moral etkinlikleri açısından 'RİSKSİZ' olarak değerlendirildiği, rehbere aykırı herhangi bir unsura rastlanmadığı aktarıldı.

'BAĞIŞLANAN HER KURUŞU EMANETİMİZ SAYIYORUZ'

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer, açıklamasında vakfa yapılan bağışların lösemi ve kanser hastalarına ulaştırıldığını belirterek, vakfın tedavi başarısını artırma hedefinin sürdüğünü ifade etti. Dr. Ezer, LÖSEV olarak lösemili çocukların tedavi başarısını yüzde 20'lerden yüzde 94 seviyesine çıkardıklarını, hedeflerinin ise yüzde 100 olduğunu belirtti.

Elde edilen denetim sonuçlarının vakfın çalışmalarına yönelik güveni daha da güçlendirdiğini vurgulayan Dr. Ezer, yeni projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini kaydetti. Dr. Üstün Ezer, 'Kendimize güveniyoruz, hesap veriyoruz' mesajı verirken, LÖSEV'in ilk günkü heyecanla yeni ve çağdaş projeler üretmeye devam edeceğini, vakfın uzun vadeli geleceğini planladığını ifade etti.

Öte yandan LÖSEV, açıklamasında yalnızca tıbbi tedavi değil, hastaların eğitim, barınma, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını da sıraladı.

Lösante Yetişkin ve Çocuk Hastanesi'nde lösemili ve kanserli çocuklara tedavi sürecinde çeşitli sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu belirtilirken, Ankara LÖSEV Doğal Yaşam Köyü'nde hastaların tedavi aralarında ücretsiz konaklama imkanından yararlandığı ifade edildi. LÖSEV'in eğitim faaliyetleri kapsamında ise anaokulundan liseye kadar eğitim veren LSV Eğitim Kurumları, tedavi gören çocukların eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması amacıyla faaliyet gösteren Canım Kardeşim Ders Evleri ve Bursa Köy Enstitüsü öne çıkarıldı.

Vakfın sosyal destek programlarında ise ihtiyaç sahibi hastalara gıda, et, giysi, beyaz eşya, oyuncak ve kırtasiye gibi yardımlar ulaştırıldığı kaydedildi. LÖSEV ayrıca anne uğraş, tedavi ve moral atölyeleri ile Bodrum Tatil Köyü gibi çalışmalarla hastalar ve ailelerine yönelik sosyal destek faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi.