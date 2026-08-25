Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, kadın dernekleri ve kooperatifleriyle bir araya geldiği toplantıda, kadınların üretimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasını Bursa'nın geleceği açısından son derece kıymetli bulduklarını belirterek, 'Siz ürettikçe biz yanınızda olacağız. Kapımız her zaman sizlere açık olacak' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın emeğinin desteklenmesi, üretici kadınların daha geniş kitlelere ulaşması, kadın dernekleri ve kooperatifleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 'Üreten Kadınlar İstişare Toplantısı' düzenlendi.

'Kadın Üretiyor, Bursa Güçleniyor' temasıyla Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, kadın dernekleri ve kooperatiflerinin temsilcileri ile üretici kadınlar katıldı.

'KADIN DERNEKLERİMİZ VE KOOPERATİFLERİMİZ EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞLARIMIZ'

Konuşmasında kadınların üretimde ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almasını Bursa'nın geleceği açısından son derece kıymetli bulduklarını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Kadın derneklerimiz ve kooperatiflerimiz bizim en önemli yol arkadaşlarımız. Sizler bir taraftan üretiyor, istihdama ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Diğer taraftan kültürümüzü, yerel değerlerimizi yaşatıyor ve bir dayanışma ağı oluşturuyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de birçok alanda sizlerin yanında olduk. Eğitimler düzenledik. Tanıtım ve organizasyon imkânlarımızı kadın emeğinin daha görünür olması adına seferber ettik' diye konuştu.

'KADINLARIN BİRBİRİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ BİR DAYANIŞMA ZEMİNİ OLUŞTURDUK'

Kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak amacıyla hayata geçirilen projelere de değinen Başkan Vekili Biba, 'Meydan Kadınların projemiz bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Sizlerden gelen talep doğrultusunda her ayın üçüncü pazarında Gazi Orhan Parkı sabit olmak üzere farklı lokasyonlarda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çarşıbaşı'ndan Gemlik'e, Mudanya'dan Merinos'a, Gazi Orhan Parkı'ndan Emirsultan'a kadar şehrimizin meydanlarını kadınların emeğiyle buluşturduk. İlk etkinliğimizde 32 stantla çıktığımız bu yolda katılımcı sayımız zaman içerisinde 50'lerin üzerine ulaştı. Bireysel üreticilerimizi de sürece dâhil ettik. 150 kadın üreticimiz Meydan Kadınların çatısı altında bu imkândan yararlandı' dedi.

'BİRLİKTELİĞİMİZİ BURSA'NIN TAMAMINA YAYIYORUZ'

Başkan Vekili Biba, kadın dernekleri ve kooperatifleriyle oluşturulan birlikteliği şehrin tamamına yaymak için çalıştıklarını vurgulayarak, 'Hıdırellez Şenliğimizde ve Gençlik Şenliğimizde sizlerle beraberdik. Fetih 700. Yıl İlçe Şenliklerimize kadın derneklerimizi ve kooperatiflerimizi özellikle davet ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen ilçe etkinliklerimizde kadın derneklerimiz ve kooperatiflerimiz 112 stant açtı. 39 farklı dernek ve kooperatifimiz programlarımızda yer aldı. Fetih 700. Yıl İlçe Şenliklerimiz tamamlandığında kadın dernekleri ve kooperatiflerimize toplamda 379 stant temin etmiş olacağız' diye konuştu.

GASTRONOMİ FESTİVALİ'NDE ÜRETEN KADINLAR DA OLACAK

İlerleyen süreçte gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin de bilgi veren Başkan Vekili Biba, kadın emeğinin Gastronomi Festivali'nde de özel bir alanla yer alacağını belirterek, 'Festivalimizde 'Üreten Kadınlar Sokağı' oluşturacağız. Bursa'mızın mutfak kültürünü, yerel ürünlerini ve kadın emeğini çok daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Bursa'da kadınların ekonomik olarak güçlenmesini, yerel ürünlerimizin markalaşmasını istiyoruz. Kooperatiflerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasını önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızı da çok değerli buluyorum. Sizlerden öğreneceğimiz, sizlerle beraber geliştireceğimiz çok şey var' şeklinde konuştu.

'BURSA'NIN BEREKETİNİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ'

İstişare toplantısının yeni çalışmaları belirlemek açısından da önem taşıdığını dile getiren Başkan Vekili Biba, sözlerine şöyle devam etti:

'Nerede eksik kalıyoruz? Hangi desteği geliştirebiliriz? Bunları sizlerle birlikte konuşmak istiyoruz. Bursa büyük bir şehir. 17 ilçemizin her birinde ayrı bir üretim kültürü, ayrı bir gelenek ve ayrı bir zenginlik var. Bizim görevimiz bütün bu değerleri birbirine bağlamak. Amacımız; İznik'te üretim yapan kooperatifimizi Osmangazi'deki vatandaşımızla, dağ yöremizin bir ürününü Gemlik'teki tüketiciyle, Bursa'da doğan bir kadın girişimini çok daha geniş pazarlarla buluşturabilmek. Bunu başarabilirsek Bursa'nın bereketini de birlikte büyütmüş oluruz.'

'KAPIMIZ HER ZAMAN SİZLERE AÇIK'

Başkan Vekili Biba, kadın dernekleri ve kooperatifleriyle kurulan iş birliğini daha güçlü ve kurumsal bir yapıya dönüştüreceklerinin altını çizerek, 'Siz ürettikçe biz yanınızda olacağız. Kapımız her zaman sizlere açık olacak. Şimdi bütün bu tecrübemizi daha düzenli ve güçlü bir iş birliğine dönüştürüyoruz. Eylül ayında sizlerle bir protokol imzalayacağız. İnşallah, birlikte yaptığımız çalışmaları daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız. Bizimle yol yürüyen, programlarımıza katılan, üreten, emek veren bütün kadınlara, kadın derneklerimize ve kooperatiflerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buluşmamızın yeni fikirlerin, yeni iş birliklerinin ve güzel çalışmaların başlangıcı olmasını diliyorum.' dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, kadınların güçlü olduğu bir toplumun birçok başarıya imza atabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır kadınların her alanda var olması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Durmaz, Bursa'nın üreten kadınlarını programda buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare programının son derece yararlı olduğunu dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hem ekonomik hayatta hem de sosyal hayatta görünür olması için çok önemli projeleri hayata geçirdik. Siz üreten kadınlar ile birçok başarıya imza attık. Yaptıklarınız çok değerli. İnşallah hep beraber daha çok başarı hikayesi yazacağız' dedi.

Konuşmanın ardından toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti. Üretici kadınlar, yürüttükleri çalışmaları, ihtiyaçlarını, beklentileri ve önerilerini protokol üyeleri ile paylaştı. Ayrıca hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.