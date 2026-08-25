Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirler arasındaki dostluk ve kültürel bağları genç nesillere taşıyan öğrenci değişim programının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan Osmangazi'ye gelen Vrhbosna İlkokulu öğrencileri, programın ilk gününde Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek kenti yakından tanıma fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Saraybosna'nın Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić iş birliğinde geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen öğrenci değişim programı, bu yıl ikinci kez öğrencileri bir araya getirdi.

Program kapsamında Vrhbosna İlkokulu'ndan 17 öğrenci Osmangazi'ye konuk oldu. İki şehir arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi ve öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanımasını amaçlayan programın ilk günü, çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle geçti.

BOSNALI ÖĞRENCİLER BURSA'NIN TARİHİNİ YERİNDE KEŞFETTİ

Konuk öğrencilerin ilk durağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oldu. Bursa'nın fethini ve Osmanlı'nın kuruluş dönemini etkileyici bir anlatımla gözler önüne seren müzeyi gezen öğrenciler, kentin köklü geçmişi hakkında bilgi edindi.

Fetih Müzesi'ndeki atmosferden etkilendiğini belirten Kaan Solak, ziyaret sırasında kendisini çok özel hissettiğini söyledi. Lejla Ahatovic ise Bursa'nın tarihi dokusunu yakından görmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, 'Osmanlı dizilerinde çok güzel şeyler görüyorduk. Bunları canlı gördüğüm için çok mutluyum' dedi.

Müze ziyaretinin ardından çift katlı otobüsle şehir turuna çıkan öğrenciler; Emirsultan, Altıparmak, Muradiye ve Tophane güzergahlarını gezdi. Bursa'nın tarihi dokusunu ve simge noktalarını yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, kentin geçmişten günümüze uzanan zengin mirasını keşfetti.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI YAKINDAN TANIDILAR

Şehir turunun ardından Haraççıoğlu Medresesi'ni ziyaret eden Bosnalı öğrenciler, tarihi yapıyı yakından inceleyerek Bursa'nın kültürel mirasını tanıdı. Program kapsamında Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni de gezen öğrenciler, sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenme fırsatı yakaladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vanesa Guta, sahipsiz hayvanlarla vakit geçirmenin oldukça keyifli olduğunu söylerken, Faris Olovcic merkezin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu vurguladı.

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıyarak öğrenci değişim programının ilk gününü tamamlayan Vrhbosna İlkokulu öğrencileri, programın ilerleyen günlerinde gerçekleştirilecek farklı ziyaret ve etkinliklerle Osmangazi'yi keşfetmeye devam edecek.