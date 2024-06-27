İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Gazi Hastanesi ile protokol imzaladı. Ayaktan teşhis ve tedavilerinde ve yatarak teşhis ve tedavilerinde yüzde 30 oranında indirim yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, sağlıkta devrim niteliğinde protokollere imza atıyor.

Önce Özel Atagöz Tıp Merkezi ile yapılan protokolde Güzelbahçe halkına %30 indirimden yararlanmaya başladı. Aynı indirim artık Gazi Hastanesi ile de yapılan %30’luk indirimle devam edecek. Güzelbahçeliler artık Gazi Hastanesi’nde muayene olduklarında Güzelbahçe Sağlık Kartı’nı Gazi Hastanesinde göstererek birçok branştan yararlanabilecekler.

Güzelbahçe Belediyesi’nin yapmış oldukları protokollerle farklı bir ilçe olduğunu gösterdiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe Belediyesi ve Gazi Hastanesi arasında yapmış olduğumuz bu protokolle,belediye personelimiz, 1’inci derece aile bireyleri ve Güzelbahçelivatandaşlarımız sağlıkile ilgili birçok tedavi ve teşhisini yapabilecek. Ekonomik koşullar zor insanların özel hastanelerde tedavi görmeleri bu zamanda zor. Bizim önceliğimiz halkımız. Halkımızın sağlığı ve refahı önemli. Güzelbahçeliler ayrıcalıklı olduklarını Gazi hastanesinde rahatlıkla hissedecekler. Ayrıca Güzelbahçe’mizde yaş ortalaması yüksek emekli ve yaşlı kesim var. Vatandaşlarımız hastanelerde beklemek yerine evlerinde de bu hizmeti alabilecekler. Evde bakım ulaşım ve randevu sorunları, bazı hastaların fiziksel yetersizlikleri, hastane ile ilgili rahatsızlıklar gibi saymakla bitmeyecek birçok sorunlar nedeniyle evde sağlık hizmetini önemli kılıyor. O yüzden Gazi Hastanesi ile bu noktada ‘Evde Bakım Hizmet’ine geçiyoruz. Evde bakım hizmetiyle vatandaşlarımız %20 indirimle faydalanacaklar. Güzelbahçelivatandaşalrımıza hayırlı olsun” diye konuştu.