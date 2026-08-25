Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere sporun birleştirici gücünü de kattı.

MERSİN (İGFA) - Macit Özcan Spor Tesisleri'nde başlayan '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', Büyükşehir'in ücretsiz tenis kurslarından yararlanan vatandaşları kortlarda buluşturdu.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen karşılaşmalarla başlayan turnuvada heyecan, önümüzdeki günlerde oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, tenise Büyükşehir'in kurslarında başlayan kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından bu kez turnuva heyecanı yaşadı.

Sporcular kortlarda rakiplerine karşı mücadele verirken, müsabakalara hem tatlı bir rekabet hem de Zafer Bayramı coşkusu hâkim oldu.

KURUAĞAÇ: 'BİR YILDA YAKLAŞIK 500 VATANDAŞA ÜCRETSİZ TENİS KURSU VERİLDİ'

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yaklaşık 5 yıldır tenis antrenörlüğü yapan Abidin Kuruağaç, yenilenen kortların standartlara uygun hale getirildiğini belirterek, bir yılda yaklaşık 500 vatandaşa ücretsiz tenis eğitimi verildiğini söyledi.

Kuruağaç, 'Turnuvaya katılanlar, burada sıfırdan tenisi öğrenen yani raket tutmayı bilmeyen vatandaşlarımızdan oluşuyor ve turnuva oynayacak düzeye geldiler' dedi.

Ücretsiz tenis eğitimlerinin dönemlere göre değiştiğini belirten Kuruağaç, 'Kurslarımızda 10 saatlik temel eğitim derslerimiz oldu. Bunlar dönemsel olarak değişkenlik gösterdi; yazın 2 haftalıktı ama kışın 1 aylık bir süreçte derslerimizi tamamladık' ifadelerini kullandı.