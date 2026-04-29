Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Restoranda düzenlenen programda Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Programda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Er, kendisine iletilen talepleri not alarak, öncelik sırasına göre çalışmalar yaptıklarını, uzun vadeli projeleri de hayata geçireceklerini söyledi.

Öte yandan mahallelerdeki tabela konusuna da değinen Başkan Er, 'Numarataj konusunda Malatya'yı sil baştan ele alacağız' dedi.

Ayrıca Başkan Er, Malatya'da şu anda 20 taziye evi yaptıklarını, şehri çadır kültüründen kurtaracaklarını ifade etti.

'DAHA FAZLA SAHA ZİYARETİ YAPACAĞIZ

Malatya'da depremin yaralarını sardıklarına dikkati çeken Başkan Er, şunları kaydetti:

'İki yıl şantiye şefliği yaptık. Depremin ağır bilançosu vardı. Vali beyde birlikte şantiye şefi gibi çalıştık. Öyle olmasaydı şehir kısa sürede toparlanamazdı. İşlerimiz yoluna girdi, Malatya toparlandı. Artık daha fazla saha ziyareti yapacağız.'

Muhtarların hizmetleri görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Er, 'Malatya'da sıkıntıları aşmanın önemli yolu öncelikleri sıralayıp belirli bir aşamaya getirmek. Arkadaşlarımız, muhtarlarımızın talepleriyle ilgili notlarını aldılar. Eksikleri program dâhilinde yerine getirecekler. Bazı hizmetler uzun vadelidir. Uzun vadeli projeleri unutmuyoruz, hepsine çözüm getireceğiz. Bir daha ki sefere mahallelerde bu toplantıları yapacağız' dedi.

'ÇOK İYİ BİR TOPLANTI OLDU'

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise 'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok iyi bir toplantı oldu. Başkanımız ilgili daire başkanlıklarına konuları iletti. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın' diye konuştu.