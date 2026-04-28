Meclis toplantısında alınan kararla görevi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan devralan Başkan Çiftçi, dönem başkanlığı görevini şahsına layık gören kıymetli ilçe belediye başkanları ve birliğin değerli meclis üyelerine teşekkür ederken, görevi devraldığı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

Darıca Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Gebze Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyeleri katılım sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği'nin yeni dönem başkanı olarak seçildi.

