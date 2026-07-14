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Karışık çiftlerde Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Enes Seyfeddin-Sahizar Seyfullah ikinci olurken, U11 yaş kategorisi çift erkeklerde Mert Arden Köz gümüş madalya kazandı. Organizasyonda yer alan diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Burak Eymen Demirhan-Enes Seyfeddin U11 çift erkeklerde, Hamza Efe Kılıç U13 tek erkeklerde, Efe Kağan Aşık- Metehan Selim Dönmez ise U17 yaş kategorisi çift erkeklerde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Geniş katılımın sağlandığı ve büyük heyecanın yaşandığı turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hamza Efe Kılıç, U13 çift erkeklerde partneriyle birlikte şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Hamza Efe Kılıç, Enes Seyfeddin, Sahizar Seyfullah, Mert Arden Köz, Burak Eymen Demirhan, Efe Kağan Aşık ve Metehan Selim Dönmez İstanbul Ata Sporları Merkezi'nde 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvada Bursa'ya madalya gururu yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, İstanbul Youth Open Badminton Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

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