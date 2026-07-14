Bursa'nın simgesi Uludağ, 17-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uludağ Premium Ultra Trail'e ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en önemli doğa koşularından biri olan organizasyonda 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu beş farklı parkurda mücadele edecek.

Mesut IŞIK / BURSA (İGFA) - Bursa'nın simgelerinden Uludağ, bu hafta sonu doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirecek büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dokuzuncusu düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 17-19 Temmuz tarihleri arasında 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Mint Organizasyon tarafından, Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium isim sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla hayata geçirilecek.

Bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Kanada, İngiltere, Japonya, ABD, Fransa, Almanya, Güney Kore, Brezilya, Hollanda ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 23 ülkeden sporcular, Uludağ'ın eşsiz doğasında mücadele edecek.

Katılımcılar 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkurda yarışacak. 18 Temmuz'da 70K, 42K, 30K ve 16K etaplarının startı verilirken, organizasyon 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek 6K yarışı ve ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu ile tamamlanacak. Etkinlik, dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bu yıl parkurlarda yapılan güncellemeler de organizasyona ayrı bir heyecan katacak. İlk kez 70 kilometrelik etap Uludağ Zirvesi'nden geçerken, 42 kilometrelik parkur da küçük zirveyi kapsayan yeni rotasıyla sporculara daha teknik ve zorlu bir yarış deneyimi sunacak. Orman yolları, doğal patikalar ve eşsiz manzaralar eşliğinde koşulacak etaplar, hem profesyonel hem de amatör sporculara unutulmaz anlar yaşatacak.

Uludağ Premium Ultra Trail, uluslararası katılımı ve doğal parkurlarıyla bir kez daha Bursa'nın spor turizmine önemli katkı sağlamaya hazırlanıyor.