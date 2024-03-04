31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yeniden Cumhur İttifakı’nın adayı olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeni dönemde planladıkları projeleri, “Türkiye Yüzyılı’nda 100 Proje” programında anlattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu, Adem Yıldırım ve Halit Yerebakan’ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Başkan Usta’nın 10 yıldır ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlerin tanıtıldığı kısa film gösterimi yapıldı. Ardından Usta, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm, eğitim, spor, sanat ve sosyal faaliyetlere kadar birçok konuda hayata geçirmeyi planladığı projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

KAYA: “BAŞKAN USTA, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ ORTAYA KOYDU”

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın iki dönemde başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine dokunan ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen birçok projeye imza attığını söyledi. Kaya, Başkan Usta’nın kentsel dönüşümde büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu, yeni dönem için de 100 yeni projeyle milletin huzuruna çıktığını ifade etti.

SOYLU: “USTA’DAN, USTALIK DÖNEMİNDE GAZİOSMANPAŞA’DA BÜYÜK HİZMETLER GÖRECEĞİZ”

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu, “Başkan Hasan Tahsin Usta’nın yeni dönemde ortaya koyacağı çalışmaların semeresini hep birlikte göreceğiz. İnanıyorum ki Usta’dan, ustalık döneminde Gaziosmanpaşa’da büyük hizmetler göreceğiz” dedi. İBB seçimlerine değinen Soylu, Murat Kurum ile birlikte İstanbul’u yeniden hizmet siyasetiyle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

USTA: “BU KUTSAL YOLCULUK İNŞALLAH 31 MART’TA DA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “1994 yılında tohumları atılan ve Türkiye’yi saran bu büyük siyasi hareketin yolculuğu kolay olmadı. Hepimiz hatırlarız. Bu ülkenin geçmişinde Kürt kökenli kardeşlerimiz, Alevi canlarımız, inançlı, dindar dava arkadaşlarımız, her zaman ayrımcılık görmedi mi? İkinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmadı mı? Bir lider çıktı, Sayın Cumhurbaşkanımız bunların hepsini yerle bir etti. Ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdı. Çok şükür bugün Türkiye özgür ve en ileri düzeyde bir demokrasi ülkesi haline geldi. Milletimizle birlikte bu kutsal yolculuk inşallah 31 Mart’ta da güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

USTA: “BİZ KOMŞULARI DEĞİŞTİRMEDİK AMA KONUTLARI DEĞİŞTİRDİK”

Usta sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıl önce bu yola çıkarken bir hayalim vardı. Belediye başkanı olmak elbette bu hayalin ta kendisi değildi. Belediye başkanı olduğum zaman bir şehir inşa etmeliyim ki, komşularımın o şehirde deprem korkusu olmadan, huzurla uyuduğu güvenli evlere sahip olması ve büyük bir değişimi gerçekleştirerek bu şehri yaşanabilir ve güvenli hale getirmekti. Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünü Gaziosmanpaşa’da sizlerin destekleriyle birlikte gerçekleştirdik. Şehri baştan başa değiştirdik. Biz komşuları değiştirmedik ama konutları değiştirdik. Konutları yeniledik ama henüz yolculuğumuz devam ediyor. Daha çok yapacak işlerimiz var.”

GAZİOSMANPAŞA İÇİN 100 PROJE TANITILDI

Programda Başkan Usta, Gaziosmanpaşa Nikah Salonu ve Tiyatro Projesi, Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, GOP-ART Sanat Merkezi Projesi, Karlıtepe Mahallesi Hizmet Binası Projesi, Belediye Sosyal Tesisi Projesi, Küçükköy Kültür Merkezi Projesi, İkinci Bahar Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Projesi, Gaziosmanpaşa-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi, Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Fenertepe Metro Hattı Projesi, 500 Evler Spor Kompleksi ve Otopark Projesi, Karadeniz Mahallesi Spor Salonu ve Kapalı Pazar Yeri Projesi gibi projelerinin yanı sıra ilçeye kazandırılacak yeni konutlar, kütüphaneler, yeşil alanlar, otoparklar, okullar ve camileri tanıttı. Başkan Usta, eğitim, spor, sanat ve sosyal yaşamda birçok yeni projenin de müjdesini verdi.