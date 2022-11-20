İYİ Parti Gaziosmanpaşa'da yeniden "Harun Çapur" dedi

İYİ Parti'de ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kongrede 2019 yılından bu yana İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan Harun Çapur, bugün yapılan kongre ile bir kez daha güven tazeledi.

Kongrede emekli albay Harun Çapur'un 'mavi' listesi 220 oyla kazanan taraf olurken, Av. Zafer Gülmez'in 'sarı' listesine de 162 oy çıktı.

HARUN ÇAPUR: GAZİOSMANPAŞA DAHA DA İYİ OLACAK

Sonuçların açıklanmasının ardından yeniden İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçilen Harun Çapur, ekibine ve kongreye katılan tüm partililere teşekkür ederek; "Bu başarı, soğuk-sıcak gece-gündüz demeden bıkmadan usanmadan çalışan iyi bir ekibin başarısıdır. Bu başarı, vatanına sevdalı, kararlı, dik duruşundan ödün vermeyen cesur iyilik neferlerinin gayretlerinin karşılığıdır. 'Cesurlar Hareketi'nin lideri Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in 'önce millet önce memleket' diyerek çıktığı bu kutlu yolda, İYİliği Gaziosmanpaşanın dört bir yanına ulaştırmak için canla başla çalışacağız. İlçemiz Gaziosmanpaşa'da çalınmadık kapı, dokunmadık insan bırakmayacağız. Gaziosmanpaşa bizimle iyiydi, daha da iyi olacak." dedi.

Harun Çapur, iyilikten, doğruluktan ayrılmayacaklarını, her daim Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aklı ve vizyonuyla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da kongreye gelerek partililere hitaben bir konuşma yaptı.