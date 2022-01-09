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Gaziosmanpaşalı Kadınlardan Kapalı Pazar Alanına Tam Destek

Gaziosmanpaşa’daki 500 Evler Salı Pazarı, hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının birçok ihtiyacını karşılayan Küçükköy Kapalı Pazar Alanı'na taşınıyor. Pazarın taşınacak olmasını mahalle sakinleri ve esnaflar memnuniyetle karşılıyor.

GAZİOSMANPAŞA 09.01.2022, 12:56 Murat Aydın
Gaziosmanpaşalı Kadınlardan Kapalı Pazar Alanına Tam Destek

Gaziosmanpaşa’daki 500 Evler Salı Pazarı, hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının birçok ihtiyacını karşılayan Küçükköy Kapalı Pazar Alanı'na taşınıyor. Pazarın taşınacak olmasını mahalle sakinleri ve esnaflar memnuniyetle karşılıyor.

Kurulduğu bölgede trafik sıkışıklığı, otopark sorunu ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok olumsuz duruma yol açan 500 Evler Salı Pazarı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Küçükköy Kapalı Pazar Alanı'na taşındı. Kapalı pazar alanı ile ulaşım, trafik yoğunluğu, hava koşullarından kaynaklı olumsuzluklar, cadde ve sokaklarda oluşan görüntü kirliliği, çevre kirliliği gibi birçok sorunun önüne geçilmesi planlandı.

"TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fonksiyonlu bir pazar alanı dizayn ettik. Pazar alanımızda rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için 5 giriş ve çıkış kapısı bulunmakta. 4 asansör hizmeti vermektedir. Tüm güvenlik ihtiyaçları düşünüldü. 4 tane de acil çıkış kapısı bulunmakta. Yangın alarmı, güvenlik kameraları, zabıta noktası ve jeneratör bulunmaktadır. Yüksek tavan mimarisi ve daha geniş tezgah aralıkları bulunmakta. Bay, bayan, engelli lavabolar, mescitler, dinlenme alanları, büfe, duş alanı da bulunmakta” açıklamasında bulundu.

"PAZAR YERİNİN BURAYA TAŞINMIŞ OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Kapalı pazar alanına ulaşımın daha kolay olacağını söyleyen mahalle sakini Elvan Görmez, “Pazar yerinin buraya taşınmış olmasından çok mutluyuz. Çünkü pazarın gürültüsünden, kalabalığından çok rahatsız olduk. Yağmurda ve çamurda pazara gitmek çok zor oluyordu. Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Belediyemiz, bize konforlu bir kapalı pazar alanı sağladı. Ayrıca evlerimize ulaşım aracı da sağladılar” şeklinde konuştu. 

"KARDA, KIŞTA DAHA İYİ OLACAKTIR"

Kapalı pazar alanının güvenlikli olacağını dile getiren Gülde Aydın, “Pazar kapalı alanda olduğu için karda, kışta daha iyi olacaktır. Asansör koymuşlar, servisimiz var. Sokakta kurulan pazarlarda sinekler ve pislikler oluyordu. Geçilmiyordu. Trafik yoğunlaşıyordu. Bu çok güzel bir karar olmuş. Giyinme kabinleri, banklar var. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmezsin. Ayrıca itfaiye ve ambulanslar da olacakmış. Kendimizi her türlü güvende hissedeceğiz. Depreme de dayanıklı yapılmış” dedi.

KAPALI PAZAR YERİ SERVİS GÜZERGAHLARI:

1 Nolu Servis Güzergahı (254 Sokak- Eski Edirne Asfaltı- Şehit Mustafa Yeşil Cd.- Kapalı Pazar Yeri)

2 Nolu Servis Güzergahı (Akdeniz Caddesi - Paşa Çayırı Caddesi- Kapalı Pazar Yeri)

3 Nolu Servis Güzergahı (Cengiz Topel Caddesi- Şakir Zümre Caddesi- 320 Sokak- Köşk Caddesi- Paşa Çayırı Caddesi- Kapalı Pazar Yeri)

Araç Kalkış Saatleri:

•          10:00

•          11:00

•          12:00

•          13:00

•          14:00

•          15:00

•          16:00

Kapalı Pazar Yeri Araç Dönüş Saatleri:

•          10:30

•          11:30

•          12:30

•          13:30

•          14:30

•          15:30

•          17:00

#gaziosmanpaşa #KapalıPazar #500EvlerSalıPazarı
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