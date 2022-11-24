Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Ring Seferlerle Ulaşım hizmeti
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm konutları, fizik tedavi hastanesi ve millet bahçesini kapsayan güzergaha ücretsiz ring seferler düzenleyerek, vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm konutları, fizik tedavi hastanesi ve millet bahçesini kapsayan güzergaha ücretsiz ring seferler düzenleyerek, vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlıyor.
Vatandaşların talebi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatları doğrultusunda kentsel dönüşüm konutları, fizik tedavi hastanesi ve millet bahçesi gibi yoğun bölgelerin bulunduğu güzergaha belediye tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti başlatıldı. İlk olarak Fehim Şanlı Kavşağı’ndan hareket eden otobüs, Sarıgöl ışıklara ve İstanbul Vadi Evleri 4. Kısım’a (Sarıgöl 12B Kentsel Dönüşüm Konutları) ulaşıyor. Ardından Küçükköy Meydanı’na bağlanan sefer, 23 Nisan Parkı ve Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Fizik Tedavi Hastanesi ile devam ederek, millet bahçesinde son buluyor.
Örnek uygulama ile ilgili açıklama yapan Başkan Usta, “Her konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşlarımızın yanındayız. Minibüs hattının bulunmadığı güzergahlara düzenlemiş olduğumuz ücretsiz ring seferlerimiz ile vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ücretsiz ring seferi durakları:
- Fehim Şanlı Kavşağı
- Sarıgöl Işıklar
- İstanbul Vadi Evleri 4. Kısım (Sarıgöl 12B Kentsel Dönüşüm Konutları)
- Küçükköy Meydanı
- Kazım Karabekir Mah. 23 Nisan Parkı
- Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Fizik Tedavi Hastanesi
- Millet Bahçesi
Gidiş saatleri: 10.00 / 13.00 / 16.00
Dönüş saatleri: 15.00 / 18.00
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016