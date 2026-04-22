Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete sunacak.
GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı kararnamesi doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süresince kentte toplu ulaşımı ücretsiz hale getirecek.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvay, turuncu otobüs ve GAZİRAY, 23 Nisan Perşembe günü boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Uygulamayla şehir genelinde ulaşımın kolaylaştırılması ve toplu ulaşıma teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli planlamaları yaptı.