Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği’nin imzaladığı iş protokolü ile Gazi şehre gastronomi lisesi kazandırılacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Valilik Fuaye Salonu’nda imzalanan protokolle birlikte içinde 16 derslik, restoran, kafe, atölye, kullanacağı ürünleri öğrencilerin yetiştireceği sera ve Gaziantep’in mutfak kültürünü yansıtacak müzenin olacağı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ilk adım imzalarla atıldı.

Şehrin gastronomisine katkı sağlayacak, profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan lise de dünya, Türkiye ve yerel mutfaklar için eğitim verilecek. Lisenin içerisine yapılacak müze ile de kültür ve geleneğin korunarak yaşatılması amaçlanıyor.

ŞAHİN: EĞİTİM ŞEHRİ GAZİANTEP'E BİRLİKTE İLERLİYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever derneğin çalışmalarından bahsederek şunları söyledi:

“Bu lisenin içeriğine baktığınız zaman atölyelerin olduğu, teorinin pratikle bir araya geldiği, işin daha topraktan başlayarak dönüştürüldüğü ve çocuklarımızın çok iyi yetiştirildiği bir içerik var. İçeriğinde de bunun oluşturulduğu, yeni bir merkeze ihtiyacımız olduğu çok güzel gözüküyor. Eğitim Şehri Gaziantep'e birlikte ilerliyoruz ve her birinize de tek tek şahsım, şehrim, ülkem adına çok teşekkür ediyorum.”

ÇEBER: EĞİTİMLE LEZZETİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Protokolde alınan başarılar ve yapılan yatırımlarla artık Gaziantep’e gönül rahatlığı ile “Eğitim Şehri Gaziantep” denileceğini aktararak şunları aktardı:

“Biz burada sadece akademik başarıyı değil, şehrimizin diğer çok önemli özelliklerini de eğitimle buluşturduğumuzu göstereceğiz ve eğitimle lezzeti bir araya getireceğiz. Aslında gastronomi eğitimine çok önem veriyoruz. Onun içerisinde dünya mutfağı olacak, Türkiye mutfağı olacak, yerel mutfak olacak. Birbirinden güzel laboratuvarlar, birbirinden güzel atölyeler olacak. Büyükşehir Belediyemiz sonuna kadar destekçi. Okulumuz bittiğinde artık bizim ‘Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu’ haklı sloganımızın somutlaşmış okulunu orada görmüş olacağız.”

ÇETİNDAĞ: ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK VE GURUR KAYNAĞI

Derneğin 6’ıncı okulunu yapacağını aktaran Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ise şunları aktardı:

“Çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu anlamlı iş birliğiyle Gaziantep'te hayata geçireceğimiz Empati Gastronomi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizim için çok kıymetli çünkü Gaziantep sadece mutfağıyla değil, gastronomisiyle değil, üretkenliği ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşımasıyla bir köprü olacağına inanıyoruz.”

Projenin eğitim camiası önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.