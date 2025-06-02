Kurtuluş Savaşı döneminde Karadeniz’de olağanüstü hizmetler gören silahsız bir geminin hayranlık uyandıran destanı, kitap oldu. 96 sayfalık eser, Ateş Yayınları tarafından Türk yazınına kazandırıldı.

ANKARA (İGFA) - İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, Alemdar isimli geminin muhteşem serüvenini kaleme aldı.

Cevdet Cantürk:

“Bu gerçek hikâyeyi tarihi kaynaklardan ve uzun yıllar önce yazılmış olan kitaplardan özenle derledim, kronolojik sırasına ve tarihi yazan isimlere saygı içinde gerçekliği yeniden kurdum. Böylece, içinde tarihi replikler de bulunan epik bir öykü ortaya çıktı. Kanımca, tarihi gerçekliği yansıtan ve kolayca okunacak bir kitap oldu.”

ALEMDAR’IN KISA HİKAYESİ

1921 yılının ilk günlerinde işgal altındaki İstanbul’dan gizlice kaçan Alemdar kurtarma gemisi, Anadolu kıyılarına sığındı. Karadeniz Ereğli’de, Ankara Hükümeti emrine girdikten hemen sonra, düşmanın silahlı teknesi tarafından yakalandı. Tümüyle silahsız olan mürettebat, Fransız askerler tarafından tutsak olarak geri götürülürken, büyük bir cesaret örneği göstererek kendilerini esir edenleri etkisiz hale getirip, gemiyi tekrar ele geçirdiler. Bu kez de peşindeki motor gambot (silahlı savaş teknesi) ateşe başladı. Karadeniz’in hırçın dalgaları üzerinde ölümüne bir mücadele başladı. 2 saatten uzun süren çatışma sonucunda Alemdar kurtuldu. İstiklal Harbi’mizin tek deniz savaşında şehit olan Serdümen Recep Kâhya, Alemdar’ın başarısının parolasını bizzat dile getirmişti: “Öl, fakat esir olma…”

Cevdet Cantürk:

“Alemdar’ın yurtsever denizcileri, işgal altındaki İstanbul’dan kaçarak vatana hizmet yolunu seçmiş, yakalanıp tutsak edilmesine rağmen kurtulmuş, silahsız olsa da kendisini esir edenleri tutsak almayı başarmıştı. Kuvayımilliye donanmasının en çok ihtiyaç duyduğu bir sırada Anadolu kıyılarına kaçarak görev isteyen Alemdar, Türk Deniz Tarihi’ne şanlı sayfalar eklemiştir.”