Fethiye’de kalp krizi geçirerek vefat eden işsiz gazeteci Cemal Bilge Öz,son yolculuğuna uğurlandı. Cemal Bilge Öz’ün Beylikdüzü Mevlana Camii’nde ki cenaze namazı törenine, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de katıldı.Bilge Öz, vasiyeti üzerine Kıraç’ta annesinin mezarının üzerine defnedildi.

Ulusal ve yerel medyada,yıllarca muhabirlik,yöneticilik,ayrıca tv programı yapımcılığı da yapan Cemal Bilge Öz, Kıraç’ta toprağa verildi.

FETHİYE’DE KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ

Cemal Bilge Öz, 10 Nisan’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabahı, sevenlerine ve dostlarına hitaben, sosyal medya hesabından mutlu bir fotoğrafını paylaşıp herkese günaydın yazdı. Öz ardından, ”Bayramınız kutlu olsun” şeklinde bir kutlama mesajı yayınladı. Uzun süreden beri işsiz olduğu için sıkıntılı günler yaşayan Bilge Öz, akşam saatlerinde, Fethiye’de misafir olarak kaldığı arkadaşı Muammer Yaşar’ın evinde kalp krizi geçirdi. Gazeteci Bilge Öz’e ilk müdahale hemşire Vahide Ünal tarafından yapıldı. Öz’ün duran kalbi gelen gelen 112 ekibi tarafından çalıştırıldı, ancak Fethiye Esnaf Hastanesi’ne götürülürken yolda yeniden durdu.

NÖBETÇİ DOKTOR VE HASTANE

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI.

Gazeteciliğinin yanı sıra,zaman zaman müzisyenlik, danışmanlık ve çeşitli tanıtım çalışmaları yapan Bilge Öz burada yaşamını yitirdi.Bilge Öz’ün ölümü sonrası, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihmal olup olmadığının anlaşılması için, nöbetçi doktor ve hastane hakkında soruşturma açıldı. Yine Öz için,aynı savcılık tarafından Muğla’ya bağlı Yerkesik Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı.

BİLGE ÖZ’ÜN ANİ ÖLÜMÜ MEDYA

VE SANAT CAMİASINI ÇOK ÜZDÜ

Neşeli tavırları,konuşkanlığı,iyi yüreği ve sürekli yazı yazan kişiliği ile sevilen Cemal Bilge Öz’ün ani ölümü,medya dünyasını olduğu kadar,sanat camiasını da oldukça üzdü.Öz’ün ardından yakın gazeteci arkadaşı Habib Babar,”Yıllarını gazetecilik mesleğine adamıştı. İşine aşık kalemi güçlü biriydi Cemal Bilge’nin… Gazetecilik hayatı boyunca çok başarılı haberlere imza attı. Vefanın ne olduğunu öğretti insanlara sanatçıların, meslektaşlarının ve dostlarının yanında oldu hep…Cemal abi’de yok yoktu… İyi bir müzisyendi aynı zamanda… Bazı enstrümanlar çalıyor ve okuduğu şarkılara hayat veriyordu adeta… “yazdı.

BİLGE ÖZ VEFA ÖRNEĞİ

İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Cemal Bilge Öz’ün cenazesi,Muğla’dan önceki gece uçakla İstanbul’a getirildi.Bilge Öz son yolculuğuna Beylikdüzü Mevlana Camii’nden öğlen namazının ardından,kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.Gazeteci Bilge Öz’ün cenaze törenine,ailesi,oğulları,akrabaları,vefa örneği gösteren gazeteci arkadaşları ve AK Parti Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ile kısa adı UYGAD olan, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri de katıldı. Bilge Öz,vasiyeti üzerine annesi Cevriye Yüksel Öz’ün Kıraç’ta bulunan mezarının üzerine defnedildi.