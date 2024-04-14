Bayram tatili sonrasında İstanbul'a dönüş yolculukları, başta Anadolu Otoyolu olmak üzere çeşitli güzergahlarda trafik yoğunluğuna sebep oluyor. İstanbul yönüne doğru ilerleyen araçlar, Bolu ve Düzce'de yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu, İstanbul istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. Özellikle Anadolu Otoyolu ve Tekirdağ-İstanbul kara yolu, tatilcilerin akınına uğradı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA KAZALAR TRAFĞİ DURDURDU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimleri, İstanbul yönünde yoğun trafik akışına sahne oluyor. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları başta olmak üzere birçok noktada trafik akışı yavaşladı. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazaları da ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ankara istikameti ve D-100 kara yolu ise her iki yönde de normal seyrinde devam ediyor. İstanbul istikametinde ise gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlar dışında kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

DÜZCE DE TRAFİK YOĞGUN

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında trafik akıcı yoğunlukta ilerlerken, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde zaman zaman yoğunluk artıyor. D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım normal seyrinde.

TEKİRDAĞ İSTANBUL YOLUNDA DA YOĞUN TRAFİK

Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ederken, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluğun Gece Boyunca Devam Etmesi Bekleniyor

Hem Anadolu Otoyolu hem de Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Dönüş yolculuğuna çıkacak vatandaşların trafik durumunu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

ANKARA, KIRIKKALE, SAMSUN ORTAK NOKTALARINDA YOĞUN TRAFİK

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.