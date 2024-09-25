Geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yem süt paritesi ve yem et paritesindeki denge sağlanana kadar karma yemlerde devletin müdahalesinin şart olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, böyle giderse içeçek süt bulmayacağımızı belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Gaytancıoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle;

“Sanayici süt fiyatlarının artmamasını istiyor ancak markette süt, peynir, yoğurt fiyatları sürekli artıyor. Süt fiyatları artmadığı için yem fiyatları düşüyor mu? Tabii ki hayır. Tarım Bakanlığı ne yapıyor. Hayvancıliğı geliştirmek için bir önlem alıyor mu, Hâlbuki Tarım Bakanlığı “ekilmeyen 35 milyon dekar alanda nasıl üretim yaptırabilirim” konusunda projeler geliştirmeli. “Mera alanlarımızın korunması ve verimliliğinin artırılması için tedbirler almalı” ve “yem bitkileri üretimini teşvik etme” konusunda nasıl projeler üretebilirim diye çalışmalıdır. En önemlisi de “tüketicilere nasıl daha fazla, daha ucuz et ve süt tükettirebilirim” diye çalışmalar yapmalıdır. Çünkü birçok Dünya ülkesi hayvansal protein açığını gidermek ve nüfusunu dengeli beslemek için projeler geliştirmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Süt Kurumu ithalatı yöneten kurumlar olmaktan çıkıp tamamen üreticinin ürününü satın almaya ve iç piyasayı düzenlemeye odaklanmalıdır. Süt hayvancılığı yapan işletmeler yem fiyatlarındaki artışlardan ötürü hayvan beslemeyi bırakmaya ve süt hayvanlarını kesime göndermeye başlamışlardır. Maalesef son 2 yıl içinde 3 milyon süt ineğinin mezbahalarda kesildiği anlaşılmaktadır.

Yem süt paritesi ve yem et paritesindeki denge sağlanana kadar karma yemlerde devletin müdahalesi şarttır. Bu müdahale yem fiyatının en az yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanması ve yem bitkileri üretimine belirgin destekler verilinceye kadar korunmalıdır.”