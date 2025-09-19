Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroANTEP) düzenlenen konserler kapsamında sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gastronomi ile sanatı bir araya getiren Kültür Yolu Festivali GastroANTEP’te sahne sırası Ferhat Göçer’deydi. Festival Park’ta Gazi şehirliler, Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi, sahne performansıyla müziğe doyurdu.

Konserde “Takvim”, “Unutmuş Çoktan”, “Kalp Kalbe Karşı” gibi sevilen şarkılarını güçlü sesiyle Gaziantepli hayranları için seslendirdi. Öte yandan Gaziantepli merhum kanun sanatçısı Halil Karaduman’ı sahnesinde rahmet ve hasretle anan Göçer, onun için “Aldırma Gönül” şarkısını da seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Ferhat Göçer, “Ben Birecikliyim. Yarı sizden yarı Şanlıurfa’dan. Ben bilirim ki Gaziantep aile yapısına, değerlerine çok kıymet veren çok özel bir şehir. Bu bölgenin Paris’i derler ki öyledir” ifadelerini kullandı.