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Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım.”

95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi

Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.

Dün Yas Vardı, Bugün Umut!

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar’da üretilen petrole ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gabar’da 3 binin aşkın istihdam, 95 kuyuda ise günlük 78 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.