GA-ASI'nin Birleşik Krallık ve Japonya MQ-9B Programları, Aviation Week tarafından Mükemmellik Ödüllerine layık görüldü.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), geçen hafta düzenlenen Aviation Week'in 21. geleneksel Program Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu. GA-ASI'nin Birleşik Krallık (UK) Protector Programı 'Özel Projeler Ödülü'ne (Special Projects Award) layık görülürken, Japonya COCO (Şirkete Ait, Şirket Tarafından İşletilen - Company-Owned, Company-Operated) Programı 'Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM - Original Equipment Manufacturer) Sistem Sürdürülebilirliği' kategorisinde birincilik kazandı.

GA-ASI CEO'su Linden Blue, 'Bu iki önemli MQ-9B uluslararası programının Aviation Week tarafından tanınmasından heyecan duyuyoruz. Müşterilerimize olan bağlılıkları ve adanmışlıkları gerçekten dikkate değer olan inanılmaz bir çalışan ekibine sahip olduğumuz için şanslıyız,' dedi.

MQ-9B, GA-ASI'nin en gelişmiş Uzaktan Kumandalı Uçak (RPA - Remotely Piloted Aircraft) sistemidir ve SkyGuardian® ile SeaGuardian® modellerinin yanı sıra Birleşik Krallık'ın Protector RG Mk1 modelini de içerir.

2025 yılında GA-ASI, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF - Royal Air Force) Protector RG Mk1 uçağı için ilk kez Military Type Certificate (MTC) alarak titiz bir uçuşa elverişlilik değerlendirmesini geçti ve coğrafi kısıtlama olmaksızın güvenli operasyonunu doğruladı. Birleşik Krallık Protector MTC'sinin küresel etkisi takdir edildi; çünkü bu, yerel RAF üslerinden sivil hava sahasında rutin İnsansız Hava Sistemi (UAS - Unmanned Aircraft Systems) operasyonlarına olanak tanıyan, operasyonel esnekliği büyük ölçüde artıran ve ayrılmış poligonlara veya denizaşırı konuşlandırmalara olan bağımlılığı azaltan tekil bir başarıdır. Ancak daha da önemlisi, düzenlenmiş hava sahasına tam entegrasyon arayan gelecekteki insansız sistemler için bir kavram kanıtı (proof of concept) işlevi görmekte ve dünya çapındaki müttefik ve NATO kuvvetleri için bir emsal teşkil etmektedir.

Japonya'da, MQ-9B SeaGuardian COCO Programı o kadar başarılı oldu ki, Japonya'ya kiralanmış olan uçaklar artık satışa dönüştürüldü ve ek MQ-9B siparişleri verildi. SeaGuardian, Japonya tarafından deniz alanının herhangi bir yerinde -gece veya gündüz- gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlamak için kullanılmıştır. Ayrıca kendi sınıfında, okyanus yüzeyinin üstünde ve altında gerçek zamanlı arama ve devriye imkanı sunan ilk Uzaktan Kumandalı Uçak (RPA) sistemidir.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Sistemi (UAS) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatinden fazlasını geride bırakan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A ve YFQ-42A modellerini içerir. Şirket, kesintisiz durumsal farkındalık ve hızlı saldırı kabiliyeti sağlayan uzun ömürlü, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

