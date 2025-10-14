General Atomics, Hanwha Aerospace ile Güney Kore'de yeni nesil GE STOL İHA üretimi için anlaşma yaptı. İHA, pist bağımsız çalışarak operasyonel esnekliği artıracak. İlk teslimat 2028'de. Ortaklık, Güney Kore'de Esnek ve Yenilikçi İHA platformunun üretimiyle maliyet avantajı sağlayacak.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, ABD (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ile Güney Kore'nin önde gelen sanayi kuruluşu Hanwha Aerospace, 14 Ekim'de Gray Eagle® Short Takeoff and Landing (GE STOL) insansız hava aracının (UAS) geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu önemli anlaşma, ABD-Güney Kore savunma iş birliğinde yeni bir dönemi başlatıyor; geleneksel ittifak yapılarının ötesine geçerek komutanlara değişen görev ihtiyaçlarına uygun, pist bağımsız yeni nesil İHA çözümleri sunmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında GA-ASI ve Hanwha, ortak geliştirme ve üretim programını hemen başlatacak. GE STOL, Güney Kore Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere küresel müşteri tabanına sunulacak. Taraflar, üretim temsilcisi bir GE STOL modeli tasarlayıp üretecek. İlk uçuş 2027'de, müşterilere ilk teslimat ise 2028'de planlanıyor. GA-ASI tarafından finanse edilen bir prototipin hâlihazırda uçuyor olması, programın geliştirmeden teslimata geçişteki hızını ortaya koyuyor. Gray Eagle platformunun güvenilir temeli ve ileriye dönük yatırımlar sayesinde ortaklık, operasyonel kabiliyete en hızlı ve en düşük riskli şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

Tasarım sürecinde yakın iş birliği içinde çalışacak olan GA-ASI ve Hanwha Aerospace, Güney Kore'de son montaj ve üretim için bir tesis kuracak. Nihai entegrasyon GA-ASI tarafından gerçekleştirilecek. GA-ASI, diğer Gray Eagle modellerinin üretimine San Diego'da devam edecek.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander:'GA-ASI ve Hanwha olarak bu projeye yatırım yapmaya ve Güney Kore'de geliştirme ile üretim kabiliyetleri oluşturmaya kararlıyız. Her iki şirketin uzmanlığından yararlanarak Gray Eagle STOL'ü küresel müşterilere hızla sunacağız' dedi.

Gray Eagle STOL, kendi sınıfında pist bağımsız çalışabilen tek orta irtifa, uzun dayanım süreli İHA'dır. Yarı iyileştirilmiş yüzeylerde—toprak yollar, açık araziler, plajlar, park alanları gibi—iniş kalkış yapabilmesi, operasyonel esnekliği katlanarak artırır. Bu özellik, platforma keşif, gözetleme, hedef tespiti (RSTA), karşı İHA operasyonları ve Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) dahil çoklu görev yeteneği kazandırır. GE STOL'ün modüler açık sistem yaklaşımı da bu esnekliği destekler.

GA-ASI, Mojave adlı GE STOL gösterim aracıyla havacılık tarihinde birçok ilke imza attı. 2024'te GA-ASI ve Hanwha, Mojave'yi Güney Kore Donanması'na ait ROKS Dokdo (LPH-6111) çıkarma gemisinden denizde başarıyla uçurdu. Ayrıca uçak gemisi HMS Prince of Wales'de (2023) kalkış ve iniş yaptı, Yuma Proving Ground, Arizona'da (2024) canlı atış testlerini tamamladı ve toprak pist operasyonları (2023) gerçekleştirdi. Bu başarılar, GA-ASI'nin pist bağımsızlık ve operasyonel esneklik konusundaki ilerlemesini gösteriyor.

Bu girişim, Hanwha'nın İHA iş koluna yönelik stratejik yatırım planının bir parçasıdır. GA-ASI'nin uzun vadeli odaklanmasıyla birleşen bu kararlılık, her iki şirketin de müşteri talebinden önce yatırım yapma stratejisini, uluslararası maliyet paylaşımıyla risk azaltma ve yaşam döngüsü maliyetlerini düşürme yaklaşımını yansıtıyor.

Hanwha Aerospace Başkanı ve CEO'su Jae-il Son:'GE STOL'ün Güney Kore ve ABD'de ortak üretimi, istihdam yaratmanın yanı sıra Hanwha'ya ilgili alanlarda yetenek kazandıracak ve yerli İHA endüstrisi ekosistemimizi güçlendirecek. Hanwha, savaş uçağı motorlarından radara ve aviyonik sistemlere kadar uzanan yetkinliklerimiz sayesinde tasarımdan üretime ve bakıma kadar tüm süreçleri yürütebilen kapsamlı bir İHA şirketi olma yolunda ilerliyor.' dedi.

GA-ASI ve Hanwha, düşük riskli, yatırım destekli ve inovasyon odaklı bir İHA çözümüyle, komutanlara benzeri görülmemiş bir operasyonel esneklik sunuyor; daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha güçlü.

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saati kaydıyla Predator® serisi, 30 yılı aşkın süredir uçmakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini kapsamaktadır. Şirket, kalıcı durum farkındalığı ve hızlı müdahale sağlayan, uzun dayanım süreli çoklu görev çözümleri sunmaya adanmıştır.

