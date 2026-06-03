İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı Tarihi Asansör'de 'UFI Fuar Direktörleri Zirvesi' ile başladı.

İZMİR (İGFA) - 5 Haziran'da sona erecek zirve sektör profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlamasının yanı sıra uluslararası fuarcılık sektörü temsilcilerini İzmir'in tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturmayı sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği'nin (UFI) Avrupa Konferansı kapsamında, farklı ülkelerden gelen fuarcılık ve etkinlik sektörü yöneticileri, satış, pazarlama ve iletişim liderleri, Tarihi Asansör'de yapılan UFI Fuar Direktörleri Zirvesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar zirveye ulaşmak için İzmir'in bisiklet paylaşım sistemi BİSİM'i tercih etti. Konakladıkları otelden hareket eden sektör temsilcileri, Kordon'da pedal çevirerek Konak Pier, Saat Kulesi ve Karataş güzergâhını takip etti, ardından Tarihi Asansör'e ulaştı. Program süresince konuklar, İzmir'in mimari mirasını, kent kültürünü ve körfez yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Katılımcılar, kentin tarihi ve sosyal dokusunu yerinde gözlemleyerek İzmir'i farklı bir perspektiften deneyimledi.

İZMİR DENEYİMİ ÖNE ÇIKTI

İlk günü Tarihi Asansör'de gerçekleştirilen zirvede, dönüşen fuarcılık anlayışı ele alındı. Katılımcılar, zirveye ilişkin değerlendirmelerinde İzmir deneyiminin öne çıktığını ifade ederek programın yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi edinme, meslektaşlarla bağlantı kurma ve kenti çevreci bir ulaşım modeliyle keşfetme imkanı sunduğunu belirtti.

52 YIL SONRADAN YENİDEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde 3 - 5 Haziran 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenen UFI Avrupa Konferansı ile birlikte kent, 52 yıl sonra yeniden dünya fuarcılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Sektörün geleceğini şekillendiren başlıkların masaya yatırılacağı konferans kapsamındaki etkinlikler de İzmir'in fuarcılık deneyimini, kültürel mirasını ve kent kimliğini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturmaya devam edecek.