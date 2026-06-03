Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte Hayat, Birlikte Sanat'' temasıyla düzenlenen Aile Özel Gecesi'ne Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gecede; Bir-İz Kadın Ritim Grubu, Eşit-İz Aile Grubu Halk Dansları Topluluğu, Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Çocuk Ritim Grubu, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaları sahneye taşıdı.





Çocuklar, kadınlar ve aile bireylerinin aynı sahneyi paylaşarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattığı etkinlikte, aile bağlarının güçlendirilmesi, kuşaklar arası kültürel aktarımın desteklenmesi ve geleneksel değerlerin yaşatılması hedeflendi.



Programda ailelere hitaben konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk, ''Toplumun en temel yapı taşı olan aile; sevginin, güvenin, dayanışmanın ve paylaşmanın ilk öğrenildiği yerdir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca yollar, parklar ve binalar yapmıyoruz; aynı zamanda insan odaklı sosyal projelerle güçlü bir toplum da inşa etmeye çalışıyoruz.

Ayrıca bu anlamlı gece sanatın birleştirici gücü ve toplumsal dayanışmayı artıran yönünü de ortaya koyuyor. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü Bursa demektir' dedi.

