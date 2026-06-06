Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinde kış atölyeleri çocukların neşesi ile tamamlandı. Sezon boyunca birbirinden farklı atölyelerde hem öğrenen hem de yeni beceriler kazanan öğrenciler, dönemin sonunda düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

ÇANKIRI (İGFA) - Akademi bahçesine kurulan şişme oyun parkı, çocukların gün boyu keyifli vakit geçirdiği renkli görüntülere sahne oldu. Arkadaşları ile birlikte oyunlar oynayan öğrenciler, kış sezonuna unutulmaz bir veda yaptı.

Öğrenerek Büyüdüler, Eğlenerek Veda Ettiler

Matematik, İngilizce, Bilim ve Uzay, Zekâ, Türkçe, Müzik, Resim, Koro, Geleneksel Oyunlar, Yaşam Becerileri ve Tasarım, Doğa ve Ekoloji, Piyano ile Gitar atölyelerinde uygulamalı eğitimlere katılan çocuklar, sezon boyunca eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

Çocukların gelişimine katkı sunan FSM Çocuk Akademisinde kış dönemi sona ererken, yaz atölyeleri için de hazırlıklar başladı. Yeni dönemde farklı etkinlik ve eğitim programları ile çocukların yeniden Akademi çatısı altında buluşması hedefleniyor.