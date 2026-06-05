Yaklaşan LGS ve YKS öncesinde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ile Çetin Emeç Kütüphanesi, sessiz ve konforlu ortamlarıyla gençlerin ders çalışma adresi oldu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla hizmet veren Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ve Çetin Emeç Kütüphanesi, sınav dönemlerinde öğrencilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Geniş çalışma alanları, zengin kaynakları ve sakin atmosferleriyle öne çıkan kütüphaneler, öğrencilere verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler, günün büyük bölümünü kütüphanelerde geçirerek sınav çalışmalarını sürdürüyor. Sessiz çalışma salonları ve konforlu yapılarıyla tercih edilen Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ile Çetin Emeç Kütüphanesi'nde sınavların yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk da gözle görülür şekilde arttı.

Sınav sürecinde gençlere uygun çalışma ortamları sunan İzmit Belediyesi kütüphaneleri, düzenli olarak hizmet vermeye devam ederken, öğrenciler de bu alanlarda hem bireysel çalışmalarını gerçekleştiriyor hem de sınav hazırlıklarını daha verimli şekilde sürdürüyor.