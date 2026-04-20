Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'da terör saldırısında şehit olan infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit'i şehadetinin 4'üncü yılında andı.
BURSA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'da personel servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit için anma mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek, mesajında şehit Yiğit'i şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde rahmetle andığını belirterek, 'Kahraman şehidimiz, aziz milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.
Şehidin hatırasının daima yaşatılacağını vurgulayan Gürlek, mesajında 'Ruhu şad, mekânı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.
