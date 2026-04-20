İSTANBUL (İGFA) - Kale Grubu, gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretmesini desteklemek amacıyla 'Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi Sosyal Girişimcilik Programı'nı hayata geçiriyor.

18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine açık olan programa başvurular 22 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Program kapsamında katılımcılara 8 haftalık online eğitim, ideathon süreci, 2 aylık ön kuluçka desteği ve Demo Day ile proje sunum fırsatı sunulacak.

Ayrıca öğrenciler, alanında uzman isimlerle birebir etkileşim kurma imkânı da bulacak.

Başvuru için bireysel ya da ekip olarak katılım sağlanabileceği belirtilirken, girişim fikri zorunluluğu olmadığı, önemli olanın toplumsal sorunlara çözüm üretme isteği olduğu ifade edildi.

Program sonunda finalistler, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri kapsamında değerlendirilme şansı elde edecek.

Yarışmada birinciye 45 bin TL, ikinciye ise 30 bin TL ödül verilecek.

Programın gençlerin sosyal etki odaklı projeler geliştirmesini teşvik etmeyi amaçladığı bildirildi.