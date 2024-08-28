Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bulunduğu bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne devredilen taşınmaz üzerine inşa edilmesi projenin yapımına 2016’da başlandı. Ancak o dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle, projenin yapımı durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’ne 2018 yılında dâhil oldu. İmamoğlu döneminde göreve gelen yeni KİPTAŞ yönetimi, imzalanan protokoller uyarınca yüzde 43 seviyesine ulaşması planlanan projeyi yüzde 7,42 seviyesinde devraldı.

KANGREN HALİNE GELMİŞ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Hak sahiplerinin kira ödemelerinde gecikmeler yaşanmasının yanı sıra, geçmişte yapılan yanlış imalatlar nedeniyle sahada zemin kaymaları tespit edildi. Afet riski taşıyan bölgede, inşaat durma noktasındaydı. Teknik olarak mevcut projenin uygulanması imkânsız durumdaydı. KİPTAŞ’ın yeni yönetimi, ilk olarak yeterli ödenek olmamasına rağmen, saha güvenliğini sağlayarak iş programı hazırladı. Saha uygulamalarının önünü açmak için üniversitelerle iş birliği sağlandı. Raporlar doğrultusunda güvenli bir proje inşa edebilmek için, 2 bloğun yeri değiştirildi, 1 blok ise iptal edildi. Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonucunda projenin tamamlanabilmesi için gereken ek ödenek ve süre uzatımı kararı, 2023 yılının ocak ayındaki İBB Meclisi’nde oy birliği ile alındı.

HAK SAHİPLERİ KONUTLARINA KAVUŞMAYA BAŞLADI

Kangren haline dönmüş bir sorunken çözüme kavuşturulan; 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere, toplam 715 bağımsız birimden oluşan Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hak sahiplerinin dairelerinin belirlenmesi ve 1. etabın teslim takvimi açıklanması için tören düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Bahçetepe ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“DOĞRU YAPILAN BİR BİNA İNSAN ÖLDÜRMEZ”

Kentsel dönüşüm projelerini tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü önemli bir mesele. İnsanlarımız için hayati bir mesele. Allah korusun. Deprem anında insanlarımızın can kaybı yaşadığını, memleketimizi nasıl büyük bir travmaya soktuğunu, 6 Şubat depreminde bir kez daha üzülerek, utanarak içimiz acıyarak, yaşadık ve bu acıyı hiçbir insanımızın yaşamamasını istiyoruz. Doğru yapılan bir bina, insan öldürmez. Ama biz, bu sorunu aşamadık. Çeyrek yüzyıl geçti. Sağlıklı adımlar atamadık. ‘Kentsel dönüşüm’ dendi. Kentsel dönüşüm yapılmadı. Yeterince sistemli, anlamlı bir biçimde, özellikle İstanbul'da bu süreç yönetilmedi” dedi.

“BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEMDEN 7-8 KATI BAŞARI ELDE ETTİK”

Kendilerinden önceki KİPTAŞ yönetiminin, 25 yıllık süreçte, toplam bin 632 bağımsız birimin kentsel dönüşümle yenilenmesine katkı sunduğunu aktaran İmamoğlu, “Biz, geçtiğimiz 5 yılda ise, 2 bin 410 bağımsız birimi başarıyla tamamladık. Yani aslında şöyle bir basit bir hesapla diyebiliriz ki, bizden önceki dönemin neredeyse 7-8 katı bağımsız birim üzerinden kentsel dönüşümde bir başarı elde ettik” bilgisini paylaştı. ‘İstanbul Yenileniyor’ kavramı üzerinden yeni bir anlayışla kentsel dönüşüm sürecini ele aldıklarının altını çizen İmamoğlu, “Temel amacın insanlara güvenli evlerini sunmak olduğunu hissettiren bir yol haritası vatandaşlarımıza sunduk. Bakın bir de 5 yılda yaptığımız bu başarılı hamlenin yapılırken çektiklerimizi ve yaşadıklarımızı da hesaba katın. Yüksek enflasyon, aşırı artmış maliyetler… Bakın; ülkemizde enflasyon rakamları verilir, edilir ama inşaat maliyeti son 3-4 yıl, 5 yıl içerisinde 1’e 10, 1’e 12 arttı. Böyle bir artış dönemi, memleketimizin tarihinde yok. Bütün bu sıkıntılı hallere rağmen, insanlarımızda dayanışma içerisinde, konuşarak elini değil, kurum olarak gövdemizi taşın altına koyarak, sizlerle birlikte iş üretmenin, kentsel dönüşümü hareketlendirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“12 YILLIK ZAMAN DİLİMİ, BİR PROJENİN YAPIMINDA YAŞANIYORSA, BUNUN HESABINI SORMAK ZORUNDASINIZ”

Önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacakların yol haritasını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“2012-2024… Eğer bir 12 yıllık zaman dilimi, bir projenin yapımında yaşanıyorsa, bunun hesabını sormak zorundasınız. Bu ve buna benzer örnekleri o kadar çok verebiliriz ki. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele şu: Bir işte temel amacınız ne olabilir? Yani burada o ilk fotoğrafı gördünüz. İşte gecekondular var, bir kısım zamanında yanlış ama vatandaşın kendi imkânlarıyla yaptığı binalar var. Bunların dönüşümü meselesi. İnsanların evini mi yapacaksınız, yoksa çok sevdiğiniz birkaç kişinin cebinin iyileşmesini mi düşüneceksiniz? Aradaki fark burada. Meseleyi vatandaş odaklı ele aldığınız zaman, bu işler inanın tıkır tıkır işler ve sorunlar çözülür. Biz, işin bu tarafındayız. İstanbul'un boş buldukları her alanında, lüks konut üretmeye çevirdiler işi bizden önceki son 15 yıl içerisinde İstanbul'daki kentsel dönüşüm kavramını. TEM otoyolunun kuzeyinde, yeni yapılaşmalar gösterdiler insanlara. Dediler ki, ‘Biz Bağcılar'ı kurtaracağız, Esenler'i kurtaracağız.’ Sahilde konutlar yapıldı. Dediler ki, ‘Burada çok lüks konutlar yapacağız ama bunlarla biz Bahçelievler'i kurtaracağız, Zeytinburnu'nu kurtaracağız.’ Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa durduğu yerde duruyor. Ama oralarda, bizim hesabımıza göre, kamu alanındaki arazide konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek, birilerinin cebine, basit hesapla -gerçek değil, gerçeği daha yukarıda- 85 milyar doları ceplerine aktardılar. Bu kadar net. 85 milyar dolar! O 85 milyar dolara, bu şehrin bahsettiğimiz bütün kötü yapı stokunu dönüştürür, güçlendirir, biz, insanlarımızın hayatını teminat altına alırdık. Yazık değil mi?”

“BİZ DE YANLIŞ YAPIYORSAK, BİZE DE ACIMASIZ OLUN”

“Bu konularla ilgili acımasız davranacağız. Biz de yanlış yapıyorsak, bize de acımasız olun. Bizi niye seçiyorsunuz? Biz, sizin hakkınızı korumak için seçildik. Öyle değil mi? Hukukunu korumak için seçildik. Öyle değil mi? Her kuruşunuzun sağlıklı harcanması için seçildik. Öyle değil mi? Görevimizi layıkıyla yaparsak, biz, işte o zaman sizden, tabiri caizse hak helalini isteyecek birer yönetici olabiliriz. Aksi takdirde olamayız. Bu bağlamda, geçmişten bugüne yapılan bu hatalarla şehirleri soktukları sıkıntılar, yaşamı zorlaştıran koşullar işte bugün yaşadığınız bir kısım ekonomik sıkıntıların da çekilen ızdırapların da işsizliğin de yoksulluğun da temel sebebini oluşturmaktadır. Sevgili dostlarım; o bakımdan, KİPTAŞ'la beraber, 2019 yılından itibaren ele alarak, sorunları çözerek, büyük fedakârlıklar gerekiyorsa onları da yaparak… Ama bu büyük fedakârlıkların temelinde, geçmişte yapılan hataları kapatmak vardır onu da söyleyeyim. Yoksa bu kadar bedel ödenmezdi. Ama o bedeli de gerekiyorsa ödeyerek, bir an önce vatandaşlarımıza hak ettiği konutları sunabilmenin gayretini gösterdik. Şükürler olsun, artık sonucu toparlama konusunda arkadaşlarım, işlerini yoluna koydular. Eylül ayı itibariyle ilk teslimlerine başlayacaklar. Hızlı bir biçimde sizleri huzurlu yuvalarınıza kavuşturmayı, elbette en üst seviyede istiyorum. Bugün 718 bağımsız birimde, yani 687’si konut, 28’i ticari birim olmak üzere, toparlamak üzereyiz.”

“ADIYAMAN’DA TBB’NİN İLK DESTEK PAKETİNİ TANITACAĞIZ”

“Yarın Adıyaman'dayım. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak, seçildiğimiz ilk andan itibaren, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir kısım eksiklikler, adaletsizlikler, belediyeleri partilerinden ötürü birbirinden ayıran anlayışın yerine; belediyelerin kime ait olduğu değil… Partinin malı değil ki zaten. Belediyenin, kamunun, malı tek kişiye ait. O kişi de millet. Yani sizler. O bilinçle Adıyaman'da olacağız ve TBB’nin encümen toplantısını belediye başkanlarımızla orada yapacağız. TBB’nin ilk destek paketini tanıtmak için de deprem bölgesinde, depremden etkilenen belediyelerimize dağıtmak üzere bir tören yapacağız. Orada da hem deprem bölgesindeki sürece dair yürütülen iş ve işlemler hem de bütün belediyelerimize hak, hukuk ve adalet çerçevesinde bakılıp bakılmadığına dair fikirlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Biz; birlikte, huzurlu ve güvende olan bir millet olmak istiyoruz. Ve biz, sadece şehrimizde değil, memleketimizin her sathında, bütün belediyelerimizin işini güzel yapması için koşullarının iyileşmesini istiyoruz. Biz, milletimize ait her kurumun ve kuruluşun dayanışma içerisinde çalışmasını istiyoruz.”

“MİLLET, BÜTÜN SİYASİLERİN EFENDİSİDİR”

“Bu memleketin bakanlığı, belediyesi ya da diğer kurum, kuruluşları, valiliği, kaymakamlığı milletine hizmet için yol yürümek zorundadır, partilerine ya da parti liderlerine değil. Tek efendisi yöneticinin, milletidir. Hani, ‘Köylü milletin efendisidir...’ Ben diyorum ki, ‘Millet de bütün siyasilerin efendisidir.’ Ona göre, milletine saygıyla görevini yapan insanlar olalım; gerisi kolay. İşte ben, bu söylediğim duyguları yerine getirebilirsem, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda göz göze gelip, ilk kez tanıştığımız zaman, kilometrelerce otobüsün yanından yürüyerek beni selamlayan, benim güzel Müzeyyen anneme layık bir evlat olurum. Bu aslında milletimize bakışımızdır. Kendimi burada olan, olmayan, bize dua eden, bizim iyi işler yapmamıza dönük iyi duygularıyla bizi besleyen bütün insanlarımıza müteşekkiriz. İşimizi layıkıyla yapalım. İnşallah anahtarımızı hep beraber teslim ederiz sizlere. Allah, bizi size mahcup etmesin. We Haliç’te de Allah tamamına erdirsin. Hep beraber evlerinize girelim, kahvenizi içelim.”

BAHÇETEPE VE KURT KONUŞTU

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ise, “Biz, kimseyi ötekileştirmeden, oy versin vermesin hiç önemli değil, partisi de bizim için önemli değil, vatandaş odaklı, insan odaklı yönetim anlayışını Gaziosmanpaşa'da egemen kılmak için mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. KİPTAŞ Genel Müdür Kurt da konuşmasında, “Bugün toplamda 373 hak sahibinin dairelerinin belirlenmesi için kurayı çekeceğiz. Teslim takvimimize başlayacağımızı söylemiştik. Projemizi etaplar halinde teslime de başlıyoruz. 2 Eylül Pazartesi itibariyle, yani önümüzdeki hafta Pazartesi, 150 hak sahibimizin olduğu 3 bloğun da teslimine başlıyoruz. Kördüğüme dönmüş birçok projenin çözüm ortağı oldu KİPTAŞ bu dönemde. We Haliç bunlardan biriydi. Karanfilköy bunlardan biriydi. Genelde polemiklerden uzak durarak, anlık reaksiyonlara cevap verme gereği duymuyoruz. Çünkü icraatlarımızla gündeme gelmek istiyoruz ve icraatlarımızı tamamladığımız zaman, gereken kişilere, gereken cevapları vermek gibi bir tarzımız var. Yoğun bir şekilde örnek işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN TEYZELİ ÇEKİLİŞ

Konuşmaların ardından Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin nezaretinde, tören kapsamında, 10 hak sahibinin belirlenmesi için çekilişlerine geçildi. Kamuoyunun, 24 Mart 2019’daki seçim kampanyası sırasında İmamoğlu’nun seçim otobüsünü, 4 tansiyonla, 4 kilometre boyunca takip etmesiyle tanıdığı, kendisi de Gaziosmanpaşa sakini olan 77 yaşındaki Müzeyyen Şahbaz da tören ve çekiliş boyunca İBB Başkanı’na eşlik etti.

ZEYBEK: İBB, TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YATIRIM YAPIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek de çekiliş sırasındaki duygularını, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, geçmiş dönemde, önceki dönemlerde planlanmış bir kaynak aktarımı vardı. Ama Allah'a şükürler olsun, biraz önce Sayın İmamoğlu söyledi, ama ben de şahidim, sadece Gaziosmanpaşa'da değil; Rize'de, Ardahan'da, Sivas'ta, Erzincan’da, Elazığ'da, Gümüşhane'de, Hatay'da, Maraş'ta, şimdi de Adıyaman'a gidiyor, bu milletin kendisine verdiği yetkiyi ve bu bütçe olanaklarıyla İstanbul halkının da desteğiyle Türkiye'nin her yerine yatırım yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun diyorum” sözleriyle dile getirdi.

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