CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte önce ilçe turu yaptı, sonra halk buluşması gerçekleştirdi.

Erzincan İliç’teki maden felaketini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’u sert sözlerle eleştiren Özel, “Murat Kurum’un önceki görevinde attığı imza ortada. O dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki, ‘ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı?’ Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın. Felaketten sorumlusun. İliç’teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum’un, İstanbul’un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında Sultangazi'de yaptıkları ilçe turuna da değinen Özel, “Bugün defalarca yaşandı. Yolda gidiyoruz, bir ablamız otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Çantasından, mantosunun cebinden bir Anne Kart çıkarıyor. Ekrem Başkan'a gösteriyor ve teşekkür ediyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık Anne Kart var. Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı, İstanbul'a huzur getirdi. İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi, sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi ve İstanbul, Ekrem Başkan’ı çok sevdi. Ekrem Başkan'a desteğini arttırarak sürdürüyor” şeklinde konuştu.

2019 yılında söz verdikleri gibi, partizanlığı şehirden söküp attıklarını belirten İmamoğlu ise, “Sizlere şunu söylüyorum: Milletinden talimat alanı seçeceksiniz, bir kişiden talimat alanı değil. ‘Millet ne derse, o olur’ diyeni seçeceksiniz, bir kişi değil. Milletin dertleriyle uğraşanı seçeceksiniz, Kanal İstanbul'u başlatmak için gelenleri değil” dedi.

AK Parti adayı Murat Kurum’un 5 yılda 650 bin konut yapacakları sözüne bir kez daha yanıt veren İmamoğlu, “Bunlar, yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. ‘650 bin konut yapacağız’ diyene, devletin resmi kaynaklarından birkaç rakam veriyorum. 21 yıldır ellerinde olan TOKİ, 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. 21 senede 60 bin konut yapacaksın, ‘5 yılda 65 bin konut yapacağım’ diye oy için hem de milletin canını korumak adına, en önemli meselede yalan konuşacaksın. Daha ileriye gidiyorum. KİPTAŞ. 1994’ten 2019’a kadar, yani 25 sene onlar yönettiler. 25 senede KİPTAŞ kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 yılda 60 bin, devletin bütün imkanları… KİPTAŞ, 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile, 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut” bilgilerini paylaştı.